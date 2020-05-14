Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Televizyon kanallarında son dönemde sıkça eski Türk filmleri yayınlanıyor ve bu filmler izleyiciler tarafından beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Son olarak ekranlara Şark Bülbülü filmi taşındı. İzleyiciler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor.
Şark Bülbülü filminin konusu ne?
Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal’ın canlandırdığı Şaban karakteri sevdiği kızla evlenmek için İstanbul’a başlık parası biriktirmeye gelir. Şaban burada bir süre iş ara ve sonunda köyden arkadaşı ona bir iş ayarlar. Ayarladığı iş aslında plak şirketi sahibinin onu dövmesidir. Ancak Şaban bir tesadüf eseri şarkı söylerken plak şirketi sahibi tarafından keşfedilir ve artık Şaban bir star olur. Şaban çok büyük paralar kazanır ve sonunda köyüne dönerek hem intikamını almak hem de sevdiği kızla evlenmek isteyecektir.
Şark Bülbülü nerede çekildi?
Şark Bülbülü oyuncuları ve karakterleri
Filmde Şaban karakterini Kemal Sunal canlandırırken, Hatice karakterini Ayşen Cansev canlandırıyor. Filmde plak şirketi sahibi Fethi karakterini Dinçer Çekmez, Fethi’nin kardeşini ise Ayşen Gruda canlandırmaktadır. Filmde yer alan diğer oyuncular ve karakterleri şu şekildedir:
- Osman Alyanak- Haydar
- Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
- Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
- Yadigar Ejder - Mazlum
- İhsan Yüce - Muhtar
- Yavuz Karakaş - Arap Cemal
- Zeki Sezer - Plaj Doktoru
- Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
- Ahmet Açan - Noter
- Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
- Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Şark Bülbülü künye
Unutulmaz filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenirken, senaryosunu ise İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmin yapımcılığı Selim Soydan üstlenmiştir.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:57