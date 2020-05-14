Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Televizyon kanallarında son dönemde sıkça eski Türk filmleri yayınlanıyor ve bu filmler izleyiciler tarafından beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Son olarak ekranlara Şark Bülbülü filmi taşındı. İzleyiciler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Şark Bülbülü filminin konusu ne?

Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal’ın canlandırdığı Şaban karakteri sevdiği kızla evlenmek için İstanbul’a başlık parası biriktirmeye gelir. Şaban burada bir süre iş ara ve sonunda köyden arkadaşı ona bir iş ayarlar. Ayarladığı iş aslında plak şirketi sahibinin onu dövmesidir. Ancak Şaban bir tesadüf eseri şarkı söylerken plak şirketi sahibi tarafından keşfedilir ve artık Şaban bir star olur. Şaban çok büyük paralar kazanır ve sonunda köyüne dönerek hem intikamını almak hem de sevdiği kızla evlenmek isteyecektir.

Şark Bülbülü nerede çekildi?

Şark Bülbülü oyuncuları ve karakterleri

Şark Bülbülü filminin sahneleri İstanbul’da çekilmiştir.

Filmde Şaban karakterini Kemal Sunal canlandırırken, Hatice karakterini Ayşen Cansev canlandırıyor. Filmde plak şirketi sahibi Fethi karakterini Dinçer Çekmez, Fethi’nin kardeşini ise Ayşen Gruda canlandırmaktadır. Filmde yer alan diğer oyuncular ve karakterleri şu şekildedir:

Osman Alyanak- Haydar

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder - Mazlum

İhsan Yüce - Muhtar

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Ahmet Açan - Noter

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Şark Bülbülü künye

Unutulmaz filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenirken, senaryosunu ise İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmin yapımcılığı Selim Soydan üstlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 20:57