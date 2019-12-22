Savaşçı Batur Üsteğmen diziden ayrılacak mı? Savaşçı Batur ölecek mi? Sertan Erkaçan Savaşçı'dan ayrılıyor mu?

FOX TV’nin en çok izlenen dizilerinden Savaşçı 22 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin bir önceki bölümünde Doğu Türkistan’daki olaylar gözler önüne serilmişti. Ancak bu bölüm yayınlanırken dizi yayından kaldırıldı ve bölüm 15 dakika erken bitti. İzleyicilerin tepkisine neden olan bu olay hakkında FOX TV’den bir açıklama yapılmadı.

Savaşçı dizisinin 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Kaan’ın bir askerini kaybettiği ve bundan dolayı ağladığı görüldü. Dizinin yeni bölümünde nasıl gelişmelerin olacağı şimdiden merak ediliyor.

Savaşçı Dizisi Batur Ölecek Mi?

Savaşçı dizisinin son bölümünde Markus Kılıç timine saldırır. Öncü birliğin başında ise Batur Üsteğmen yer alıyor. Batur Üsteğmen ise timini teröristlerden kurtarır fakat bu sefer kendisi teröristlerin eline düşer. Patlamanın ardından herkes Batur’un öldüğünü düşünmektedir.

Savaşçı Batur Üsteğmen Diziden Ayrılacak Mı?

Savaşçı dizisinde Batur Üsteğmen karakterini Sertan Erkaçan canlandırıyor. Erkaçan dizinin 15 Aralık’taki setinde yer aldı. Erkaçan dizinin 90. bölümünde de yer alacak ve erkaçan setten bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Sertan Erkaçan’ın Savaşçı dizisinden ayrılmayacağı düşünülüyor. Bu da Batur Üsteğmen’in ölmeyeceği veya teröristlerin eline düşeceği anlamına geliyor.

Savaşçı’nın 86. Bölümü Neden Yarıda Kesildi?

Savaşçı dizinin son bölümünde Doğu Türkistan’lı Türklerin Çin’lilerden çektiği zulüm gösterilmişti. Ancak dizinin bu bölümün bir anda yayını kesildi. FOX TV yabancı bir kanal olduğu için, Doğu Türkistan’da yaşayanların gösterilmek istenmediği düşünülüyor. Çünkü kanalın sahibi olan kişilerin Çin ile büyük anlaşmaları bulunuyor.

Savaşçı 87. Bölüm Fragmanı