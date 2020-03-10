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Savaşçı Yüzbaşı Haydar Bozkurt'a ne oldu? Sarp Levendoğlu ayrılıyor mu?

Savaşçı dizisinin 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın ardından izleyiciler, Savaşçı Yüzbaşı Haydar Bozkurt’a ne oldu, Sarp Levendoğlu ayrılıyor mu gibi soruları gündeme getirdi. Merak edilen tüm bu soruların cevabı haberimizde.

10 Mart 2020 Salı 21:47
Savaşçı Yüzbaşı Haydar Bozkurt'a ne oldu? Sarp Levendoğlu ayrılıyor mu?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin son bölümü yine büyük heyecana sahne oldu. Sevilen dizinini 95. bölümünde Türk bayrağının indirildiğini gören Haydar Yüzbaşı bayrağı indiren kişiye ateş etmiş ve ortalık karışmıştı. Ayrıca Tim aracında içinde giderken aracın patlaması da büyük şoka neden oldu. İzleyiciler dizinin yeni bölümünde neler olacağını merakla bekliyor.

Limon Film’in yapımcılığını yaptığı dizide birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin başrollerinde Berk Oktay ve Sarp Levendoğlu’nun yanı sıra Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper gibi sevilen isimler bulunuyor. Dizinin yayınlanan 95. bölümünde olanların ardından izleyiciler yeni bölümü iple çekiyor. izleyiciler yeni bölümü merakla beklerken 15 Mart Pazartesi günü yayınlanan fragmanla birlikte izleyiciler bir şok daha yaşadı. Fragmanda Haydar Yüzbaşı’nın içinde bulunduğu aracın patlatıldığı görülüyor. Bu fragmanın ardından izleyiciler Yüzbaşı Haydar karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırmaya başladı.

Savaşçı son bölüm özeti

Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde üssün gönderinde bulunan Türk bayrağının indirildiği gören Haydar Yüzbaşı bayrağı indiren kişi vurdu. Silah sesinin ardından üssün çevresine toplanan bölge halkı ile askerlerin arası giderek bozuluyor. Merlin tam da bu sırada ikinci hamlesini yapıyor ve işler giderek zorlaşıyor. Ortalık karışacak gibi görünürken Kağan Yüzbaşı elindeki bilgiyle birlikte halkı sakinleştirmeyi başarıyor. Halkı sakinleştirerek biraz olsun nefes alan Kılıç Tim’i karşılarında Merlin’i görerek şaşkına döner. Merlin’in bir tuzak hazırladığı aşikardır. Tim bu tuzağa nasıl karşılık verecek yeni bölümde göreceğiz.

Savaşçı’da Yüzbaşı Haydar Bozkurt kimdir?

Kılıç Timi’nde yer alan isimlerden biri Yüzbaşı Haydar Bozkurt’tur. Haydar Bozkurt 34 yaşında ve mersinlidir. Ömrü boyunca sınır ötesinde operasyonlara katılan Yüzbaşı Haydar Jandarma Özel Harekat mensubudur. Yüzbaşı özgür ruhlu bir insan olması nedeniyle bir çok kez disiplin soruşturmasına maruz kalmıştır. Bunda yaşadığı zor dönemlerinde etkisi olsa da komutanları hiçbir zaman ondan vazgeçememiştir. Birçok bölgede görev yapmış olan Haydar Yüzbaşı bu kadar çok yer görmesi nedeniyle arkadaşları arasında Yörük Haydar olarak da biliniyor.

Haydar Yüzbaşı aynı zamanda Gökçen ile evlidir. Gökçen hanım hemşiredir. Kocasının peşinden bıkmadan usanmadan bekliyor.

Sap Levendoğlu kimdir?

Savaşçı dizisinde Haydar Yüzbaşı karakterine Sarp Levendoğlu hayat veriyor. Usta oyuncu kariyerine 6 yaşında başlamıştır. Levenoğlu Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünde eğitim görmüştür. Sevilen oyuncunun bir şansıda yönetmen amcası Mustafa Altıoklar’dır. Küçük yaştan itibaren oyunculuğa başlamış ve amcasının projelerinde yer alarak tecrübe edinmiştir. İlerleyen yıllarda Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın Gözleri gibi dizilerde yer almıştır. Ayrıca  O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat gibi sinema filmlerinde de rol almıştır.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:47
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