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Saygı dizisi ne zaman başlayacak? Blu Tv Saygı dizisi yayın tarihi

BluTV platformu üzerinde yayınlanacağı açıklanan Saygı dizisi hakkında izleyicilerin araştırmaları da başladı. İzleyiciler internet üzerinde “Saygı dizisi ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte Blu Tv platformunda yayınlanacak olan Saygı dizisi yayın tarihi hakkındaki ayrıntıların tümü…

20 Aralık 2019 Cuma 21:05
Saygı dizisi ne zaman başlayacak? Blu Tv Saygı dizisi yayın tarihi

BluTV platformu üzerinde geçtiğimiz dönem içerisinde yayınlanan Behzat Ç. dizisi hakkında ciddi sıkıntıların ortaya çıktığı iddia edilmişti. Uzun süredir dizi hakkında belirsizliklerin bulunduğu biliniyordu ve dizinin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği konusunda muammalar söz konusuydu.

Son olarak BluTV tarafından yapılan açıklama ardından Behzat Ç. dizisi ile ilgili olarak söz konusu belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile BluTV yetkililerinin anlaşmazlıkları sonucunda dizi projesi iptal edildi.

Ancak BluTV yaptığı açıklama sonunda yeni bir dizinin de haberini verdi. İşte BluTV tarafından yapılan yeni dizi duyurusu;

BluTV için #SAYGI vakti. Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020’de sadece BluTV’de!

Saygı dizisi bir Ercüment Çözer dizisi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Nejat İşler’in başrol oyuncusu olarak görüleceği Saygı dizisi 2020 senesinde izleyicilerle buluşacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:05
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