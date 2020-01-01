Seç Birini Yarışması ne zaman başlayacak? Seç birini yarışması sunucuları ve formatı

Fox Tv yeni yılda yepyeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pervasız yapım tarafından yapılacak programın adı ise Seç Birini olacak. Pervasız yapım Fox TV’de daha önce yayınlanan Yaparsın Aşkım adlı yarışmayı da yapmıştı. Bu programla büyük bir izleyici kitlesini arkasına almış ve reyting rekorları kırmıştı.

Pervasız yapım şimdi Yaparsın Aşkım’ın ardından Seç Birini yarışmasıyla da rekorlarına yenisini eklemeyi hedefliyor.

Yaparsın Aşkım’ın yapımcısı Pervasız Yapım’dan Seç Birini başvuru katılım:

Fox TV ekranlarında yeni yılla birlikte yeni programın hazırlıklarına başlayacak. Seç Birini adlı yeni yarışma eğlenceli formatı ve ödülleriyle büyük dikkat çekmesi bekleniyor. Ses Birini adlı yeni yarışmaya başvuru yapmak isteyen yarışmacıların başvuru şartları ve katılım için nelerin gerekli olduğunu sizler için hazırladık.

Pervasız Yapım daha önce Fox TV için Acayip Tipler, Yaparsın Aşkım adlı programların yapımcılığını üstlenmişti. Pervasız Yapım şimdide Seç Birini adlı yarışma programıyla şimdiden merakla bekleniyor. Yarışmaya 18 yaşını dolduran ve Türk vatandaşı olan herkes katılabilecek. Aynı zamanda komşu ülkelerden ve milletlerden olan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Türk ve Müslüman ülkelerden yarışmacılarda başvurabilecek.

Seç Birini adlı yeni yarışmanın konsepti hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ancak yarışmanın başvuru formunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Başvuru formundaki bilgileri doğru doldurmaya ve resimleri en doğru şekilde doldurmak çok önemli. Yarışmanın kayıt formunda en dikkat çeken nokta ise iletişim bilgileri kısmı. İletişim bilgilerinin doğru olması çok önemli. Ayrıca telefon numarası ve email adresini de en dikkatli şekilde yazmanız gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra telefonunuza ve mail adresinize başvuru hakkında bilgi mesajı gelecektir. Bu mesajı dikkatli şekilde okuyunuz ve silmeyiniz. Eğer yarışmaya uygun görülürseniz size kesinlikle geri dönüş yapılacaktır.

Seç Birini adlı yeni yarışmaya katılabilmek için aynı zamanda mülakattan da geçmeniz gerekmektedir. Mülakatta hal ve hareketlerinize ve yarışmaya uygun olup olmadığınız yetkili kişilerce kontrol edildikten sonra size deneme çekimi yapmak üzere haber verilecektir. Programa katıldığınızda size sıra gelmesini bekleyeceksiniz. FoX TV’nin Seç Birini adlı yarışmaya Pervasız Yapım öncülüğünde yepyeni yarışmaya yepyeni isimlerden biri olabilirsiniz.

Fox TV’de yayınlanacak Seç Birini adlı yeni yarışmanın sunuculuğunu Rüştü Onur Atilla’nın yapacağı açıklandı. Rüştü Onur Atilla hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Rüştü Onur Atilla’nın sunuculuğunu yapacağı Fox TV’nin yeni yarışması 2020 yılının başlarında ekranlarda olması bekleniyor. Yarışmanın formatı sır gibi saklanıyor. Yarışmanın stüdyo hazırlıkları devam ediyor.