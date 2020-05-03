Sefirin Kızı 2. sezon devam edecek mi? Yeni sezonu ne zaman başlar?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi olmasına rağmen koronavirüs sürecinde setine ara vermek zorunda kalan Sefirin Kızı dizisinin 2. Sezonunun olup olmayacağı dizi hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Star TV ekranlarında sevilerek izlenen ve sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin setine pandemi sonrasında ara verilmesi ile birlikte ikinci sezon çekimleri ertelenen dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. 2020 yılının en iyi çıkış yapan dizisi olan Sefirin Kızı için 2. Sezon onayı alıp almadığı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Sefirin Kızı 2020-2021 yeni sezonu olacak mı?

Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Cilasun, Doğukan Polat ve Erdal Küçükkömürcü gibi başarılı dizi oyuncularının yer aldığı Sefirin Kızı dizisi 2. Sezon onayını alması sonrasında dizi hayranları sevinçlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaşadı.

Sefirin Kızı 2. Sezonu ne zaman başlayacak?

Sefirin Kızı dizisi 2. Sezonu ile Star TV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek ve izleyicileri ile buluşacak. İzleyicilerine kısa bir süre veda etmek için süreç sonrasında Sezon finali çekmesi planlanan dizi daha sonrasında yaz tatiline girecek ve yeni sezonda yine izleyicisi ile buluşacak.

Yaz tatili sonrasında tüm dizilerin başladığı Eylül ayı gibi başlayacağı düşünülen Sefirin Kızı dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Kesin tarih vermek zor olsa da Eylül ayında tüm dizilerin vizyona girdiği düşüldüğünde 7 Eylül 2020 Pazartesi Sefirin Kızı dizisinin 2. Sezonunun başlayacak olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz.

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