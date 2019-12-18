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Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti

Yeni dizi 'Sefirin Kızı' dün akşam seyircisiyle buluştu. Dizide yer alan bir sahne ise seyirciden büyük tepki topladı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:51
Sefirin Kızı dizisi ilk yayın gününde dikkatleri üzerine çekti

Güzel oyuncu Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı dizi 'Sefirin Kızı' güçlü seneryosu ile izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı.

Sefirin Kızı ile ilgili görsel sonucu

Çekimleri Bodrum'da gerçekleşen ve Star TV'de yayın hayatına başlayan 'Sefirin Kızı' dizisinin konusu; babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta âşık olan Sancar’ın hikayesi anlatılıyor. Nare, Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor ve 9 yıl sonra ise kızıyla birlikte Sancar’ın düğününde ortaya çıkıyor.

Sefirin Kızı ile ilgili görsel sonucu

Türkiye gündeminden düşmeyen Kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerinin dizide işlenmesini seyircinin tepki göstermesine neden oldu. 

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:51
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