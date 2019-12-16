Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?

03 Medya ve NGM Medya ortaklığında büyük bir prodüksiyon ile çekilen Sefirin Kızı 16 Aralık Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin çekimleri 25 Ekim Cuma günü Muğla’da başlamıştı. Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem ortaklaşa yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna ise Sen Anlat Karadeniz’in de yönetmeni olan Emre Kabakuşak oturdu.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun bulunduğu Sefirin Kızı dizisinin tanıtım fragmanları ise geçtiğimiz gün yayınlandı. Yeni sezonun iddialı projelerinden Sefirin Kızı yayınlanan fragmanlarıyla büyük bir ilgi topladı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun nasıl bir ikili olacağı ise merak konusu.