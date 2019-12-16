İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110575
ALTIN
280.681
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7400
EURO
6.5790

Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?

25 Ekim'de çekimlerine başlanan yeni sezonun iddialı projelerinden Sefirin Kızı dizisinin izleyici ile buluşmasına günler kaldı. Peki Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:16
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?

03 Medya ve NGM Medya ortaklığında büyük bir prodüksiyon ile çekilen Sefirin Kızı 16 Aralık Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin çekimleri 25 Ekim Cuma günü Muğla’da başlamıştı. Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem ortaklaşa yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna ise Sen Anlat Karadeniz’in de yönetmeni olan Emre Kabakuşak oturdu. 

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun bulunduğu Sefirin Kızı dizisinin tanıtım fragmanları ise geçtiğimiz gün yayınlandı. Yeni sezonun iddialı projelerinden Sefirin Kızı yayınlanan fragmanlarıyla büyük bir ilgi topladı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun nasıl bir ikili olacağı ise merak konusu. 

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
İzlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisi Guinness'e başvurdu
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Kral dizisi kadrosuna Neslihan Yeldan ve Nilperi Şahinkaya dahil oldu!
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Deniz Baysal hayranlarına kalp bıraktı
Sezen Aksu ile Şanışer Kara Geceler'de bir araya geldi, İşte muhteşem düet!
Sezen Aksu ile Şanışer Kara Geceler'de bir araya geldi, İşte muhteşem düet!
Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman başlıyor? Payitaht Abdülhamid hangi gün ve hangi kanalda
Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman başlıyor? Payitaht Abdülhamid hangi gün ve hangi kanalda
Ferhat ile Şirin dizisi ne zaman başlıyor? Ferhat ile Şirin hangi gün ve hangi kanalda
Ferhat ile Şirin dizisi ne zaman başlıyor? Ferhat ile Şirin hangi gün ve hangi kanalda

Popüler Haberler

İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
Devlet memurlarına düşük faizli memur kredisi veren bankalar hangileridir? 2020 bankaların düşük faizli memur kredileri
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik belirtileri için ilişkiden ne kadar sonra test yaptırmak gerekiyor?
4A, 4B, 4C Nedir? 4a 4b 4c nedir, ne demektir, farkları
Mucize Doktor Ela dizide kalacak mı, kalıcı mı?
Chrome arama geçmişi görüntüleme ve tarama geçmişi silme işlemleri ( telefon ve bilgisayar için adımlar )
Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?
Hekimoğlu dizisi oyuncuları kim kimdir? Resimlerle oyuncular ve canlandırdıkları karakterler
Limitsiz kredi kartı nedir? Limitsiz kredi kartı kimlere verilir? Limitsiz kredi kartı alma şartları
Devlete borcum var mı? Devlete olan borçlarımı nasıl öğrenirim? Devlet borcu sorgulama
Kadın dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kadın dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Yüz şekline ve ten rengine göre allık sürme ve uygun allık seçimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.