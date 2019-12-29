Sefirin Kızı dizisi neden yok? 6 - 13 Ocak Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı’nın ilk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. Dizinin ilk bölümü izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenildi. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin ikinci bölümü için bekleyişe geçti.
Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması izleyicileri fazlasıyla üzdü. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sefirin kızı dizisinin yeni bölümü bu hafta Star TV ekranlarında olmayacak. Her yılbaşında diziler sezon arası olarak 2 hafta ara veriyor. Bunun nedeni ise dizilerin reklam anlaşmalarından kaynaklanıyor. Bundan dolayı Sefirin Kızı dizisi yeni yılda iki hafta kadar ekranlarda olmayacak.