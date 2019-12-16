Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı’nın çekimlerine sürüyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinin ardından Montenegro’da devam ediyor.

Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Balkanların yeni gözdesi Montenegro’da yapılıyor. Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinije’nin ünlü meydan ve sokaklarında yapıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen oyuncular dizinin setinden bir hayli memnun gözüktü.

Sefirin Kızı Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer alıyor. Aküyrek ve Atagül’ün yanı sıra Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi ünlü isimler de Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor.