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Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı’nın çekimlerine devam ediliyor. Dizinin seti ilk olarak Bodrum’a kurulmuştu ve daha sonra Montenegro’ya taşındı. Sefirin Kızı dizisindeki mekanlar izleyicilerin beğenisini kazandı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:45
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı’nın çekimlerine sürüyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinin ardından Montenegro’da devam ediyor.

Sefirin Kızı

Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Balkanların yeni gözdesi Montenegro’da yapılıyor. Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinije’nin ünlü meydan ve sokaklarında yapıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen oyuncular dizinin setinden bir hayli memnun gözüktü.

Sefiriin Kzıı

Sefirin Kızı Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül yer alıyor. Aküyrek ve Atagül’ün yanı sıra  Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi ünlü isimler de Sefirin Kızı dizisinde rol alıyor.

Sefirin Kızı Oyuncu kadrosu

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:45
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