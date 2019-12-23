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Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri

Star TV ekranlarında yayınlanamaya başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümünde izleyicilerin büyük bir kısmını etkilemeyi başardı. İzleyiciler ilk bölüm ardından dizi hakkında araştırmalarına başladılar. Peki seyirciler tarafından büyük ilgi gören Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri hakkındaki ayrıntılar tümü…

23 Aralık 2019 Pazartesi 19:41
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Deneyimli oyuncu kadrosu ve etkili senaryosu ile seyirciler tarafından büyük ilgi gören Sefirin Kızı dizisi, izleyicilerin araştırmalarına konu oldu.

İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığını intenet üzerinde araştırmaya başladılar. Sancar ile Nare’nin hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin çekimlerinin bir bölümünün Bodrum’da yapıldığı bilinirken çekimlerinin bir bölümünün ise İstanbul’da gerçekleştirildiği bilinmektedir. Diğer yandan dizinin bazı çekimlerinin ise Karadağ’da yapıldığı ifade edilmiştir.

Engin Akyürek’in Sancar karakteri ile izleyici karşısına geçtiği Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül Doğulu ise Nare karakteri ile boy gösteriyor. İlk bölümü ile reytinglerde de büyük başarı elde eden dizinin bundan sonra nasıl bir performans sergileyeceği de bekleniyor.

Son Güncelleme: 23.12.2019 19:41
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