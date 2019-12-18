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Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümü ile izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamaya başardı. İzleyiciler Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan ilk bölümünün tekrarlarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Sefirin Kızı tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin tekrar bölümleri hakkındaki ayrıntılar…

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:07
Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında çok yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. O3 Medya ve NGM Medya tarafından ortaklaşa bir çalışma ile ortaya konan Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çeken hususlardan biri olarak görüldü.

Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat ve Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Sefirin Kızı dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanacağı günler ve saatler yer almaktadır.

  • Pazartesi 23.00
  • Salı 00.15
  • Çarşamba 20.00
Son Güncelleme: 18.12.2019 22:07
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