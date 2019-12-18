Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında çok yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. O3 Medya ve NGM Medya tarafından ortaklaşa bir çalışma ile ortaya konan Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çeken hususlardan biri olarak görüldü.
İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Sefirin Kızı dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanacağı günler ve saatler yer almaktadır.
- Pazartesi 23.00
- Salı 00.15
- Çarşamba 20.00
Son Güncelleme: 18.12.2019 22:07