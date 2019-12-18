Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında çok yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. O3 Medya ve NGM Medya tarafından ortaklaşa bir çalışma ile ortaya konan Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosu da dikkat çeken hususlardan biri olarak görüldü.

Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosuna bakıldığında Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat ve Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Aşağıdaki kısımda Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Sefirin Kızı dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanacağı günler ve saatler yer almaktadır.