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Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Sefirin kızı tekrar bölümleri günü ve saatleri

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Sefirin Kızı izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. İzleyiciler “Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?” sorusunun yanıtını internet üzerinde araştırmaya başladılar. İşte yeni dizi Sefirin kızı tekrar bölümleri günü ve saatleri hakkındaki detayların tümü…

20 Aralık 2019 Cuma 20:48
Sefirin Kızı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Sefirin kızı tekrar bölümleri günü ve saatleri

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü ile büyük bir kısım seyircinin beğenisini kazanan Sefirin Kızı dizisi başarısını reyting skorlarında da gösterdi. 16 Aralık tarihinde yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümünde başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun performansları büyük beğeni topladı.

Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek’in Sancar karakterine ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ise Nare karakterine hayat verdiği görüldü. Tatil için Bodruma gelen ve yarıcı Sancar’a aşık olan Nare’nin büyük aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümünde izleyiciler dizinin konusundan oldukça etkilendiler.

Dizinin yayınlanan ilk bölümünü kaçıranlar ise dizinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Star TV’nin en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Sefirin Kızı dizisi 16 Aralık tarihinde ilk bölümü ile ekranlara geldi. Kaçıranlar için tekrar bölümleri 17 Aralık tarihinde 00.15’te ve art arda 3 kere yayınlanacak şekilde 19 Aralık Perşembe günü 10.45’te yine Star TV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:48
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