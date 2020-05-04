Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni sezonda devam edecek mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen diziler arasında yer alan Sefirin Kızı, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile televizyon ekranlarında aranan yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanabileceği gibi ülkemiz koronavirüs salgınının kendini göstermesi ve etkisini artırması sonrasında hemen her kanal kapsamında çekilen dizilerin çekimine ara verilmişti. Bu dizilerden bir tanesi de Sefirin Kızı dizisiydi. Sefirin Kızı dizisi son olarak 30 Mart’ta yayınlanan 15. Bölümü ile ekranlara geçici süreliğine veda etmişti.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı dizide Nare ve Sancar’ın sürükleyici hikayesi konu ediniliyor. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümlerinin tekrar ne zaman yayınlanmaya başlayacağı merak ediliyor. Diğer yandan dizinin final tarihi de araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman?

15 bölümü ile 30 Mart tarihinde ekranlara geçici süreliğine veda eden Sefirin Kızı dizisi yaklaşık 1 aydır yayınlanmıyor. Dizinin Mayıs ayında yeniden çekimlerine başlanacağı ifade edilenler arasında bulunuyor. Çekimlerin başlaması ile beraber birkaç bölümün daha yayınlanması ardından sezon finaline gidileceği belirtiliyor. Ancak şimdiye kadar ulaşan bilgiler arasında dizinin yeniden kesin olarak başlayacağı tarih hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sefirin Kızı Ne Zaman Final Yapacak?

Sevilen dizinin birkaç hafta içinde yeniden çekimlerine başlanması bekleniyor. Buna bağlı olarak ilerleyen dönemde dizinin yeni bölümlerinin izleneceği söylenebiliyor. Elde edilen bilgilere göre son olarak 15. Bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisi 19. Bölümünün yayınlanması ardından sezon finaline gidecek. Dizi gelecek sezon yeni bölümleri ile yayın hayatına devam edecek. Yeni sezon da her sene olduğu gibi Eylül ayında başlayacaktır.

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