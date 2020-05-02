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Sefirin Kızı dizisinde yeni bölümler ne zaman yayınlanacak, çekimler başlayacak mı?

Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan ''Sefirin Kızı dizisinde yeni bölümler ne zaman yayınlanacak ve çekimler başlayacak mı?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ve merak edilenler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:35
Sefirin Kızı dizisinde yeni bölümler ne zaman yayınlanacak, çekimler başlayacak mı?

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve ilk sezonunla ilgi toplayan Sefirin Kızı dizisine ne olacağı merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle Bodrum’da yapılan çekimler durduruldu. Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün katılmış olduğu canlı yayında dizinin çekilmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Gelişmeler farklı bir planlama yapılabileceğini işaret etmişti.

15 bölümü yayınlandıktan sonra Sefirin Kızı dizisi şartların oluşması halinde Mayıs sonunda çalışmalara başlayıp 4 bölüm çekilebileceği iddia ediliyor.

Dizinin 19. bölümüyle ilk sezonu tamamlayabileceği ve Eylül ayındaysa 2. sezon için çalışmalara yeniden başlayabileceği iddia ediliyor.

‘’İnsanları tedirgin ediyor.’’

Sezon finali gibi durduklarını dile getiren Uray Kaygılaroğlu, ‘’En iyi ihtimalle bahar ile yaz birleşmesinde normalleşme gerçekleşse dahi sete çıkılması Haziran ve Temmuz ayını bulur.’’ diye konuştu. Kalabalık ekipler olduklarını anlatan Kaygılaroğlu, ‘’Sahaya çıktığımız zaman 100 kişi oluruz. O da insanları tedirgin eder.’’ diye tamamladı.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:35
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