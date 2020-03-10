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Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar

Star Tv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Bülent Şakrak, Sefirin Kızı dizisinde ''Kahraman Boz'' rolünde geliyor. İşte Bülent Şakrak'ın hayat vereceği Kahraman Boz karakterine dair bilgiler.

10 Mart 2020 Salı 21:32
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar

Star Tv ekranlarında bu sezon başlayan Sefirin Kızı dizisine, Kahraman Boz rolüyle Bülent Şakrak dahil oluyor. Dizinin 9 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümünde uzun süredir ekranlardan uzak olan Bülent Şakrak izleyici ile buluşacak.

Kahraman Boz kimdir?

Önceden Muğla’nın zengin kişilerinden biri olan Kahraman Boz, Sancar ve Gediz’in düşmanıdır. Eski günlerine geri dönmek isteyen Kahraman, Sancar ve Gediz’in başına bela olacak. Kahraman’ın sağdıçlarla olan husumeti diziye farklı bir soluk getirecek.

Bülent Şakrak kimdir?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Bülent Şakrak, sunuculuk ve seslendirme sanatçılığında da oldukça başarılıdır. 2008 yılında Eşref Saati adlı dizideki rol arkadaşı Özge Borak ile evlenmiş ve 4 yıl süren evliliği 2010 yılında bitmiştir. 2015 yılında ise başarılı oyuncu Ceyda Düvenci ile dünya evine girmiştir. Bülent Şakrak’ın bu evliliğinden bir erkek çocuğu vardır.

Bülent Şakrak’ın yer aldığı yapımlar

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

2000 – Halk Çocuğu

2002 – Kınalı Kar TV Dizisi

2002 – Kumsaldaki İzler (TV Dizisi)

2002 – Pembe Patikler TV Dizisi

2002 – Sır Çocukları

2003 – Sihirli Annem (TV Dizisi)

2004 – Beni Bekledinse (TV Dizisi)

2005 – Kısmet (TV Dizisi)

2005 – Sensiz Olmuyor (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (TV Dizisi)

2006 – Ona Melek Deme (kısa film)

2007 – Güzel Günler (TV Dizisi)

2007 – Zeliha’nın Gözleri (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

2008 – Süper Ajan K9

2009 – Abimm

2009 – Eyyvah Eyvah

2009 – Ezber (kısa film)

2009 – Kutsal Damacana 2: İt Men

2009 – Küçük Kadınlar (TV Dizisi)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2010 – 72. Koğuş

2011 – Yıldız Masalı (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam

2011 – İzmir Çetesi (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2012 – Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede

2012 – Karanlıklar Çiçeği (Azerbaycan TV Dizisi)

2012 – İki Yaka Bir İsmail (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2013 – Neyin Eksik? (TV Dizisi)

2014 – Çilek (sinema)

2014 – İksir: Dedemin Sırrı (Ökkeş)(Sinema Filmi)

2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Sedat) (Sinema Filmi)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (Feridun Bitir) (TV Dizisi)

2015 – Komedi Türkiye Komedi Türkiye (Tv Programı)

2015 – Son Mektup (Tophaneli Hakkı Kaptan) (Sinema Filmi)

2015 – Yaktın Beni (Amir) (Sinema Filmi)

2020 – Sefirin Kızı (Kahraman Boz) (TV Dizisi)

Bülent Şakrak’ın aldığı ödüller

Başarılı oyuncu 2011 yılında 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmiştir. 2008 yılında ise 8. Lions Tiyatro Ödülleri’nde, En İyi Komedi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştür.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:32
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