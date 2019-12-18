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Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler

Star TV’nin yeni dizisi Sefirin Kızı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi oyuncuları merak edilirken izleyiciler, Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir, gerçek adı nedir diye sormaya başladı. Merak edenler için işte, Edip Tepeli hakkında bilgiler…

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:18
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu dizi Sefirin kızı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizi de gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesi konu ediliyor.

Oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Edip Tepeli ve

Beren Gençalp yer alıyor.

Dizinin oyuncularının canlandırdığı karakterler merak edilirken Edip Tepeli’nin hayat verdiği Ömer’de bunlardan birisi. Engin Akyürek’in Sancar Efeoğlu karakterine hayat vereceği dizi de oranın meczubu olan Ömer mahallenin sevilen isimlerinden birisidir. Sancar’ın çocukluk arkadaşı olan Ömer, Sancar’ın kardeşi Zehra’ya da gönlünü kaptırmıştır. Ömer şiir yazar, türkü söyler ama bir türlü aşkını dile getiremez. Ömer, Efeoğlu Konağı’nda çalışır ve herkes ona deli der.

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Sefirin Kızı Edip Tepeli kimdir?

Edip Tepeli, Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer adlı mahallenin meczubunu canlandırmaktadır. Edip Tepeli, 1989 yılında İzmir’de doğmuştur. Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk eğitimi alan Edip,

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra Seni Kimler Aldı ve Yıldızlar Şahidim dizilerinde de rol almıştır. Son olarak ise Kanal D ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Celil Nalçakan, Günay Karacaoğlu, Levent Ülgen, Bülent Çolak, Aybike Esin Tumluer, Gökhan Kıraç, Cankat Aydos, İbrahim Selim gibi isimlerin yer aldığı Hayati ve Diğerleri dizisinde Üzeyir karakterini canlandırmaktadır.

Edip Tepeli’nin rol aldığı diziler

  • Kurt Seyis ve Şura – 2014
  • Hayati ve Diğerleri – 2017
  • Seni Kimler Aldı – 2017
  • Yıldızlar Şahidim – 2017

Rol aldığı filmler

  • Yeni Başlayanlar İçin hayatta Kalma Sanatı – 2017

Oynadığı Tiyatro Oyunları

  • Rahvan Giden Atlılar
  • İstanbul Efendisi – 2008
  • Ölümüne – 2011
  • Annemin Cinayet Listesi- 2012
Son Güncelleme: 18.12.2019 22:18
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