Sefirin Kızı Melek Kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gençalp hakkında bilgiler

Sefirin kızı dizisinde oynayan çocuk oyuncu herkesin beğenisini kazandı. Melek Çelebi karakteri ile ekranlara gelen ve Nare’nin yetiştirdiği güzel ve akıllı kızı canlandıran çocuk oyuncu Beren Gençalp oldu. Küçük yaşta gösterdiği başarılı oyunculuk ile büyük beğeni toplayan Beren Gençalp, Melek Çelebi karakterine hayat verecek.

Melek Çelebi Kimdir?

Melek, oldukça güzel ve zeki bir kız çocuğudur. Nare ve Sancar’ın 8 yaşındaki kızlarıdır. Melek oldukça iyi bir şekilde yetişmiş bir çocuktur. Doğruluğu ve dürüstlüğü ile herkesi etkilemektedir. Onu bu şekilde yetiştiren kişi Nare’dir ve kızı Melek annesine çok düşkündür.

Nare kızı Melek’i babasına emanet ederken Melek’e şunları söylemiş ve izleyiciyi çok etkilemiştir:

Beren Gençalp Kimdir?

“Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin! Özgür olmak demek; istediğin her şeyi yapmak değildir, istemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır.”

Melek annesine düşkün çok akıllı ve çok güzel bir kızdır. 8 yaşına geldiği zaman annesinin isteği ile birlikte babası ile yaşamaya başlar. Annesinin çektiği acıları gören Melek 8 yaşında olmasına rağmen olgun bir çocuktur. Melek son olarak annesinin cinayet işlediğini de görmüş ve onun hapis yatacağını anlayınca babasının yanına gitmiştir.

Melek karakterini canlandıran çocuk oyuncu Beren Gençalp olmuştur. Melek karakteri Sefir’in kızıdır. Birçok zorluğa karşı mücadele vermiş ve kendi yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Kimseye boyun eğmez biridir. Melek karakterine hayat veren Beren Gençalp oyunculuğu ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Beren Gençalp, 11 Kasım 2011 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk için bir ajansa kaydolan Beren dizi seçmelerine katılmış ve Melek rolüne en uygun oyuncu olduğuna karar verilerek seçmelerde seçilmeyi başarmıştır. İzmir Güzelleri ajansına bağlı olan Beren, ajansa kaydolduktan bir müddet sonra Sefir’in Kızı dizi seçmelerine katılmış ve çocuk oyuncu olarak seçmeleri kazanmıştır. Sefir’in kızı rolüne en uygun kişi olarak seçilmiştir.

Beren Gençalp ilk defa bir dizide yer alacaktır. Seçmelerde belirlenen bölümleri canlandıran Beren çok beğeniliyor. Ailesi oyunculuk eğitimleri vermiş ve Beren Gençalp oyunculukta iyi olduğunu seçmelerde göstererek Sefir’in Kızı dizisinde oynamaya hak kazanmıştır. Dizide oynadığı karakterle izleyiciyi kendine hayran bırakmıştır.