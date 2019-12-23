İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.499
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7285
EURO
6.5768

Sefirin Kızı Melek Kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gençalp hakkında bilgiler

Sefir'in Kızı dizisinde oynayan çocuk oyuncu izleyiciden tam not aldı. Sefir'in Kızı Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Sefir'in kızı Melek karakterini canlandıran Beren Gençalp hakkında bilgiler seyirci tarafından merak ediliyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 01:54
Sefirin Kızı Melek Kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gençalp hakkında bilgiler

Sefirin kızı dizisinde oynayan çocuk oyuncu herkesin beğenisini kazandı. Melek Çelebi karakteri ile ekranlara gelen ve Nare’nin yetiştirdiği güzel ve akıllı kızı canlandıran çocuk oyuncu Beren Gençalp oldu. Küçük yaşta gösterdiği başarılı oyunculuk ile büyük beğeni toplayan Beren Gençalp, Melek Çelebi karakterine hayat verecek.

Melek Çelebi Kimdir?

Melek, oldukça güzel ve zeki bir kız çocuğudur. Nare ve Sancar’ın 8 yaşındaki kızlarıdır. Melek oldukça iyi bir şekilde yetişmiş bir çocuktur. Doğruluğu ve dürüstlüğü ile herkesi etkilemektedir. Onu bu şekilde yetiştiren kişi Nare’dir ve kızı Melek annesine çok düşkündür.

Nare kızı Melek’i babasına emanet ederken Melek’e şunları söylemiş ve izleyiciyi çok etkilemiştir:

“Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin! Özgür olmak demek; istediğin her şeyi yapmak değildir, istemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır.”

Beren Gençalp Kimdir?

Melek annesine düşkün çok akıllı ve çok güzel bir kızdır. 8 yaşına geldiği zaman annesinin isteği ile birlikte babası ile yaşamaya başlar. Annesinin çektiği acıları gören Melek 8 yaşında olmasına rağmen olgun bir çocuktur. Melek son olarak annesinin cinayet işlediğini de görmüş ve onun hapis yatacağını anlayınca babasının yanına gitmiştir.

Melek karakterini canlandıran çocuk oyuncu Beren Gençalp olmuştur. Melek karakteri Sefir’in kızıdır. Birçok zorluğa karşı mücadele vermiş ve kendi yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Kimseye boyun eğmez biridir. Melek karakterine hayat veren Beren Gençalp oyunculuğu ile herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Beren Gençalp, 11 Kasım 2011 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyunculuk için bir ajansa kaydolan Beren dizi seçmelerine katılmış ve Melek rolüne en uygun oyuncu olduğuna karar verilerek seçmelerde seçilmeyi başarmıştır. İzmir Güzelleri ajansına bağlı olan Beren, ajansa kaydolduktan bir müddet sonra Sefir’in Kızı dizi seçmelerine katılmış ve çocuk oyuncu olarak seçmeleri kazanmıştır. Sefir’in kızı rolüne en uygun kişi olarak seçilmiştir.

Beren Gençalp ilk defa bir dizide yer alacaktır. Seçmelerde belirlenen bölümleri canlandıran Beren çok beğeniliyor. Ailesi oyunculuk eğitimleri vermiş ve Beren Gençalp oyunculukta iyi olduğunu seçmelerde göstererek Sefir’in Kızı dizisinde oynamaya hak kazanmıştır. Dizide oynadığı karakterle izleyiciyi kendine hayran bırakmıştır.

Son Güncelleme: 23.12.2019 01:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Öktem hakkında bilgiler
Sefirin Kızı Melek Kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gençalp hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler
Sefirin Kızı dizisi ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı hangi gün ve hangi kanalda
Çukur dizisi ne zaman başlıyor? Çukur hangi gün ve hangi kanalda
Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları
Vedat Muriqi aslen nerelidir? Muric kimdir, kaç yaşındadır?
Savaşçı Batur Üsteğmen diziden ayrılacak mı? Savaşçı Batur ölecek mi? Sertan Erkaçan Savaşçı'dan ayrılıyor mu?
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Yatay mimari ne demektir? Yatay mimari evleri nasıl olur?
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 20 Aralık Cuma 2019
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
Benim Adım Melek dizisi ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek hangi gün ve hangi kanalda
Elektrik faturalarında engelli indirimi uygulanıyor mu? Engelli vatandaşa elektrik faturası indirimi var mı?
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
ÇKS belgesi nedir? ÇKS online sorgulama nasıl yapılır? ÇKS sorgulama işlemleri
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Ramo hangi gün yayınlanacak? Show tv yeni dizisinin günü belli oldu
Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.