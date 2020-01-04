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Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? 6 ocak 2020 Pazartesi Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yeni başlayan ve daha ilk bölümlerinde ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan Sefirin Kızı dizisi izleyicileri merak içinde. İzleyiciler; “ Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor?”, “ 6 Ocak Pazartesi Sefirin Kızı neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularını soruyorlar. Bizde bu soruların cevaplarını haberimizde açıkladık. Soruların cevaplarını detayları ile haberimizde bulabilirsiniz.

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:19
Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? 6 ocak 2020 Pazartesi Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 6 Ocak 2020 Pazartesi Yayınlanacak mı?

Star TV tarafından yayınlanan Sefirin Kızı dizisi 6 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak mı? Şimdiye kadar üç bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi bu yılın başarılı yapımlarından biri olacak gibi görünmektedir. Heyecan verici ilk bölümleri ile dizi kendisine belirli bir izleyici kitlesi yakalamayı başardı. Bugünlerde merak edilen ise Sefirin Kızı 4. Bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu. Pazartesi günleri yayınlanan dizi yılbaşında verilen yayın tatiline denk geliyor. Peki Sefirin Kızı yapımcıları yayın tatili verecekler mi?

Sefirin Kızı 4. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Star TV’nin yeni dizilerinden biri olan Sefirin Kızı iddialı ilk bölümü ile yayın alemini sallamıştı. Öyle ki reyting listesinde şampiyonluğunu hep koruyan Çukur dizisini geçmiş ve reyting listesinin başına yerleşmişti. Sefirin Kızı dram türünde bir yapıttır. Bodrumda fakir bir genç erkeğin ve bir sefir kızının zorlu aşk hikayesini anlatıyor. İlginç olan ise tam kavuştukları anda yani düğün gecelerinde kız ortadan kaybolur ve arkasından türküler yakılır. Aradan dokuz yıl geçer ve kız yine bir düğün gecesi hem de sevdiği adam Sancar’ın düğün gecesinde bir kız çocuğu ile ortaya çıkar ve Sancar’a kızın ikisinin kızı olduğunu söyler ve hikaye tam burada başlar. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün oynadığı Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak yaparken senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem yapmaktadır. Farklı senaryosu, hikayesi ve oyuncuları ile dikkat çeken ve parlayan Sefirin Kızı 2020 yılının iddialı dizilerinden biri olacak gibi görünmektedir. Yalnız şu an için ise Sefirin Kızı izleyicileri başka bir şeyi merak etmektedir.

Yayın camiasının bir haftalık yılbaşı tatili Sefirin Kızı dizisine denk gelecek mi?

Evet, Sefirin Kızı dizisi de bir haftalık yılbaşı tatiline denk geliyor ve yapımcılar tatil veriyor. Yapımcıların inisiyatifinde olan bir haftalık yılbaşı tatili Çarşamba günü başladığı için Sefirin Kızı ancak diğer Pazartesi yayınlanabilecektir çünkü yılbaşı tatili 7 Ocak Salı günü bitmiş olacak. Sefirin Kızı 4. Bölüm 13 Ocak Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanacaktır. Sadece Sefirin Kızı için geçerli olmayan bu durum yılbaşının Salı gününe gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Son Güncelleme: 04.01.2020 09:19
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