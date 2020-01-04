Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? 6 ocak 2020 Pazartesi Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 6 Ocak 2020 Pazartesi Yayınlanacak mı?
Star TV tarafından yayınlanan Sefirin Kızı dizisi 6 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak mı? Şimdiye kadar üç bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi bu yılın başarılı yapımlarından biri olacak gibi görünmektedir. Heyecan verici ilk bölümleri ile dizi kendisine belirli bir izleyici kitlesi yakalamayı başardı. Bugünlerde merak edilen ise Sefirin Kızı 4. Bölümün ne zaman yayınlanacağı oldu. Pazartesi günleri yayınlanan dizi yılbaşında verilen yayın tatiline denk geliyor. Peki Sefirin Kızı yapımcıları yayın tatili verecekler mi?
Sefirin Kızı 4. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yayın camiasının bir haftalık yılbaşı tatili Sefirin Kızı dizisine denk gelecek mi?
Evet, Sefirin Kızı dizisi de bir haftalık yılbaşı tatiline denk geliyor ve yapımcılar tatil veriyor. Yapımcıların inisiyatifinde olan bir haftalık yılbaşı tatili Çarşamba günü başladığı için Sefirin Kızı ancak diğer Pazartesi yayınlanabilecektir çünkü yılbaşı tatili 7 Ocak Salı günü bitmiş olacak. Sefirin Kızı 4. Bölüm 13 Ocak Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanacaktır. Sadece Sefirin Kızı için geçerli olmayan bu durum yılbaşının Salı gününe gelmesinden kaynaklanmaktadır.