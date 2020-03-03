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Sefirin Kızı Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu?

Sefirin Kızı dizisinde Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Fenomen dizinin 12. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı ve gerçekler aydınlanmaya başladı.

03 Mart 2020 Salı 14:15
Sefirin Kızı Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde Akın planını devreye sokar. Nare ile yüzleşen Sancar da gerçekleri anlamaya bir adım daha yaklaşır.

Sefirin Kızı, 2 Mart Pazartesi günü 11. bölümüyle televizyon ekranlarına geldi ve izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 9 Mart Pazartesi ekranlara gelecek yeni bölüm tanıtım fragmanındaysa yine son derece çarpıcı sahnelere yer verildiği görüldü.

Nare gerçeği öğrenecek mi?

Isabel’e sorular sormaya başlayan Sancar’ın aradığı cevapları Gediz bulur. Nare, Gediz’e bütün sırlarını açıklar. Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatmaktayken Shakespeare’nin Othellosu’ndan bahseder. Üzerine Akın ile karşılaşınca Sancar gerçeği öğrenebilmek için İsviçre’den bulduğu yanıtlarla delirmek üzere döner fakat Akın onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar.

İsviçre’de yaşanan bu hadiselerin yanında Nare, Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlamakta olan Melek ile uğraşmakta ve kızının üç kişilik aile olma hayalini yok etmeye çalışmaktadır.  Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde Nare’nin beklediği gibi davranmaz ve Nare’nin işi çok daha içinden çıkılmaz bir hal alır.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:34
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