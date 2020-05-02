Sefirin Kızı sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?

Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı, büyük ilgi görmüştü. Yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek reyting alan dizinin Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara vermişti. Sefirin Kızı’nın sezon final tarihi belli oldu.

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosunda ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat gibi isimler yer alıyor. Son olarak 9 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen dizi, Koronavirüs salgınına takılınca çekimleri durdurulmuştu. Son haberlere göre dizi ekibi, salgın sürecini göz önüne alarak Mayıs ayı içerisinde dizinin çekimlerine başlayacak. 4 bölüm daha yayınlanacak olan dizi, 19.bölümü ile sezona ara vererek sezon finali yapacak.

Dizinin son bölümünde neler olmuştu?

Gediz, Sancar’ı katil olmaktan ve Akın öldürmekten vazgeçirir. Fakat Akın’a karşı olan siniri, öfkesi bu kez de Gediz’i katil olmanın eşiğine sürükler. Sancar, en büyük sınavının can almak değil de can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl söyleyeceğini düşünür.

Menekşe, Efeoğlu Konağı’na tekrar döner ve bebeğinin düşük tehlikesini kullanarak her istediğini yaptırır. Loki, Menekşe’nin peşini bırakmaz konağa kadar gelir. Menekşe ve Loki’nin konuşmalarına Gülsiye şahit olur. Gülsiye, bir plan hazırlığındadır.

Nare, Sancar’dan Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir. Tekrardan bir hayal kırıklığı yaşar fakat bu hayal kırıklığı ona geçen tüm olaylara dış göz olarak bakmayı gösterir.

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