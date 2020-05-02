İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Sefirin Kızı dizisinin sezon finali belli oldu. İzleyiciler Sefirin Kızı sezon finali ne zaman, yeni sezonda devam edecek mi ve 2 sezon olacak mı merak ediyordu. İşte Sefirin Kızı dizisi hakkında merak edilenler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:09
Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi açıklandı. İzleyiciler dizinin sezon finalinde neler olacağını ve sezon finali tarihini araştırmaya başladı.

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin başrollerinde başarılı oyuncular Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu yer alırken, ikiliye Uraz Kaygılaroğlu, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat ve Erdal Küçükkömürcü gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Bilindiği gibi dizinin çekimlerine korona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti.

Dizi ekibi salgın sürecini göz önüne alarak Mayıs ayı içerisinde çekimlere başlayarak 4 bölüm sonra da sezon finali yapılmasına karar verdi. Buna göre Sefirin Kızı dizisi 19. Bölümüyle sezon finali yapacak.

Kritik isimlerden, kritik haberler. Gündemdeki tüm gelişmeleri takibe almak için Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin önemli başlıklarına artık YouTube’dan da ulaşmak istiyorsan, Haberport’a abone olmayı unutma! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Son Güncelleme: 02.05.2020 01:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadardır? Sokağa çıkma yasağında kaç tl para cezası yazılır?
HBO Westworld yeni sezon ne zaman başlayacak? Westworld 4. Sezon tarihi belli oldu
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni kim oldu?
PTT Motif kart nedir? Motif kartı kimler nasıl alabilir? Motif kart başvuru sorgulama ve kampanyaları
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır ve nasıl hesaplanır? Muhtaçlık sınırının altında olanlara hangi yardımlar verilir?
Prof. Dr. Ramazan Ayvalı kimdir, kaç yaşında, nerelidir, ne mezunudur? İşte Prof. Dr. Ayvalı hakkında merak edilen bilgiler
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?
Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?
Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.