Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi açıklandı. İzleyiciler dizinin sezon finalinde neler olacağını ve sezon finali tarihini araştırmaya başladı.

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin başrollerinde başarılı oyuncular Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu yer alırken, ikiliye Uraz Kaygılaroğlu, Erhan Alpay, Tülin Yazkan, Gonca Cilasun, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat ve Erdal Küçükkömürcü gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Bilindiği gibi dizinin çekimlerine korona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti.

Dizi ekibi salgın sürecini göz önüne alarak Mayıs ayı içerisinde çekimlere başlayarak 4 bölüm sonra da sezon finali yapılmasına karar verdi. Buna göre Sefirin Kızı dizisi 19. Bölümüyle sezon finali yapacak.

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