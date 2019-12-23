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Sefirin Kızı Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Öktem hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında oldukça yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyiciler tarafından yayınlanan ilk bölümünde büyük ilgi gördü. Diziyi beğenen ve izlemeyi planlayan izleyiciler dizi hakkında araştırma yapmaya başladılar. Dizide Zehra karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Peki yeni dizi Sefirin Kızı Zehra karakteri kimdir? Zehra karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı nedir? İşte Cemre Öktem hakkında bilgiler ve çok daha fazlası…

23 Aralık 2019 Pazartesi 03:24
Sefirin Kızı Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Öktem hakkında bilgiler

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Etkileyici senaryosuyla izleyen herkesi etkisi altına alan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümünde izleyiciden tam not aldı.

İddialı oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek başarılı performansları ile izleyen herkesi büyülemeye devam ediyorlar. Sefirin Kızı dizisinin konusuna bakıldığında yarıcılık ile uğraşan ve Engin Akyürek tarafından canlandırılan Sancar karakteri ile bir büyükelçinin kızı olan ve Neslihan Atagül Doğulu tarafından canlandırılan Nare karakteri arasında yaşanan gergin aşk hikayesi anlatılmaktadır.

Sefirin Kızı dizisinde Zehra karakteri de oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Zehra karakteri Sefirin Kızı dizisinde Sancar’ın en küçük kız kardeşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizide Zehra karakterine Cemre Öktem hayat vermektedir.

Cemre Öktem Kimdir?

Cemre Öktem reklamcılık hayali ile Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde okumaya başlaması ardından oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır. İlk olarak ajansa kaydolan Cemre Öktem oyunculuk ile ilgili ilk tecrübesini 2016 senesinde ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisiyle elde etmiştir. Cemre Öktem son olarak Sefirin Kızı dizisinde Zehra karakterine hayat vermeye başlamıştır.

Son Güncelleme: 23.12.2019 03:24
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