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Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Seksenler yeni sezon ne zaman başlar?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Seksenler korona virüs nedeniyle erken sezon finali yapmıştı. İzleyiciler Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi ve Seksenler yeni sezon ne zaman başlar sorularını gündeme getirdi. İşte Seksenler dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 18:22
Seksenler dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Seksenler yeni sezon ne zaman başlar?

TRT ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Seksenler dizisidir. Filmde dönemim şartlarına mizahla yapılan dokunuşlar, oyuncuların başarılı performansları dizinin sevilmesinde en büyük etken gibi görünüyor. İzleyiciler filmin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağını merak ediyor.

Seksenler dizisi yeni sezon 2020-2021 devam edecek mi?

Seksenler dizisinin çekimlerine korona virüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Ancak dizinin salgın öncesi aldığı reytinglere bakıldığında dizinin sabit bir izleyici kitlesi bulunuyor. Bu nedenle dizinin yeni sezonda ekranlarda olması yüksek ihtimaldir. Ancak belirtmemiz gerekir ki, TRT dizi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Seksenler 2020-2021 yeni sezon ne zaman başlayacak?

Seksenler dizisi bu sezonu korona virüs salgını nedeniyle erken kapattı. Ancak bu süreçte dizi ev yapımı dizi olarak çekimlerine devam etti. Dizinin yeni sezonda ekranlarda olmasını bekliyoruz. Dizi çok büyük ihtimalle 2020 yılının eylül ayında ekranlara dönecektir.

Seksenler yeni sezonda Ergun plak ve Çağatay gelecek mi?

Dizinin en sevilen karakterlerinden ikisi olan Ergun plak ve Çağatay karakterleri diziden ayrılmıştı. Ergun plak karakterini Serhat Kılıç, Çağatay karakterini İlker Ayrık canlandırmaktadır. İzleyiciler ikilinin yeni sezonda diziye dönüp dönmeyeceklerini merak ediyor.

Bu konuda Serhat Kılıç yani Ergun plak’ın diziye dönmesi mümkün değil, çünkü Serhat Kılıç Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde yer alıyor. İlker Ayrık yani Çağatay’ın ise diziye dönmesi bekleniyor. Dizinin yeni sezonunun senaryosunda Çağatay karakterine yer verildiği biliniyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 18:22
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