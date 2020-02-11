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Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı, neden yok? Hangi programa katılacak?

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarına gelen Gel Konuşalım programının sunucularından olan Seray Sever programdan ayrıldı. Vatandaşlar, Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı? sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, Seray Sever'in programdan ayrılma nedeni...

11 Şubat 2020 Salı 10:36
Seray Sever Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı, neden yok? Hangi programa katılacak?

TV 8 ekranlarına gelen Gel Konuşalım programının sunucularından olan Seray Sever programa gözyaşlarını tutamayarak veda etti. 

Hafta içi hergün ekranlara gelen Gel Konuşalım programının sunucularından olan Seray Sever sevenleri, Seray Sever'in Gel Konuşalım programına neden veda ettiğini merak ediyorlar. 

Seray Sever, bugüne kadar sunuculuğunu yapmış olduğu Gel Konuşalım programına veda ederken neden ayrıldığını da açıkladı. Bunun yanında Seray Sever, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak " TV8 ekibimle ve partnerlerimle coook keyifli bir programı paylaştık. Hepnizin eline, gönlüne, emeğine sağlık. Sizi cook seviyorum. Bundan böyle yine Tv 8 ekranlarında Doya Doya Moda da birlikteyiz. Askla" yazısını paylaştı.

Yaptığı paylaşım üzerine Seray Sever'in, Gel Konulaşalım programından Doya Doya Moda adlı yarışma programında jürilik yapmak için ayrıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 11.02.2020 10:36
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