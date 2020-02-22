Serenay Sarıkaya’nın yeni reklam filmi yayınlandı!

2017 senesinden bu zamana kadar Head&Shoulders şampuan markasının reklam yüzü olarak karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya son olarak yeni bir reklam filmi ile ekranlardaki yerini aldı. Serenay Sarıkaya’nın bu hafta yaptığı paylaşımında takipçilerine saçlarıyla ilgili bir sır vereceğini söyledi. Kendisi bu paylaşım ile beraber Head&Shoulders’ın yeni reklam filminin yayınlanacağını açıklamıştı.

Tüm takipçileri tarafından merakla beklenen Head&Shoulders reklam filmi sonunda yayınlandı ve izleyen herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Yeni Supreme Arındırıcı ve Besleyici serisi için ASMR tekniği ile oluşturulan reklam filmi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Rahatlatıcı bir etkisi olan ASMR tekniğinin kullanıldığı reklam filminde Serenay Sarıkaya’nın fısıldayarak konuştuğu görülüyor. Sarıkaya güzel ve yumuşak saçlara sahip olmanın sırrının temiz bir saç derisi olduğunu ifade ediyor. İşte Head&Shoulders’in yeni reklam filmi…