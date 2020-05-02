Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi? Sesinde aşk var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Televizyonda ilk kez Fox Tv ekranında

FOX TV bu akşam televizyonlarda ilk kez yayınlanacak olan bir yapımı ekranlara taşıyacak. Bu akşam FOX TV’de yayınlanacak olan Sesinde Aşk Var filmi merak konusu oldu.

Sesinde Aşk Var Filmi Nerede Çekildi?

Sesinde Aşk Var filminin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Çekimlerin geneli Asya yakasında yapıldı.

Sesinde Aşk Var Filmi

Sesinde Aşk Var filminin oyuncu kadrosunda Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Gizem Güneş ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı oturuyor. Sesinde Aşk Var adlı film geçtiğimiz sene sinemalarda vizyona girmişti.

Sesinde Aşk Var Oyuncu Kadrosu

Sesinde Aşk Var filminde Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Gizem Güneş, Deniz Barut, Mine Çayıroğlu, Feride Çetin, Cezmi Baskın gibi isimler rol alıyor.

Sesinde Aşk Var Filminin Konusu

Deniz lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir. Deniz Rüzgar’a aşık olmuştur ve Rüzgar’ın sesindeki sevgi, aşk ve tutkuyu keşfetmiştir. Deniz’in de en büyük yeteneklerinden bir tanesi şarkı söylemesidir. Ancak Deniz’in dedesi Şükrü, ona sürekli baskı yapmıştır ve şarkı söylediğini bilmemektedir.

Deniz ve Rüzgar şarkı söyleyerek beklemedikleri bir serüvenin içerisine girerler. Deniz müzik sevgisi ve dedesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Deniz bu kararı vermeye çalışırken ailesi de onun hakkında bir sırrı bulur ve her şey tersine döner.

Sesinde Aşk Var Fragman

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