İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

Sesinde Aşk Var nerede çekildi? Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Sesinde Aşk Var FOX Tv ile ekrana geliyor

Fox TV’de ekrana geleceği açıklanan Sesinde Aşk Var dizisi hakkında izleyiciler araştırma yapıyorlar Peki Sesinde Aşk Var filmi nerede çekildi? Bu yazımızda Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı yer alıyor! İşte filmle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:48
Sesinde Aşk Var nerede çekildi? Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Sesinde Aşk Var FOX Tv ile ekrana geliyor

Yapımcılığını Limon Film ile Content Turkey’in üstüne aldığı, yönetmenliğini deneyimli isim Osman Taşçı’nın gerçekleştirdiği ve senaryosu Tufan Bora tarafından yazılan Sesinde Aşk Var isimli film Fox TV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Oyuncularına bakıldığında karşımıza, Hayal Köseoğlu, Burak Tozkoparan, Cezmi Baskın, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Deniz Barut, Gizem Güneş ve Mert Denizmen gibi önemli isimlerin çıktığı Sesinde Aşk Var filmi 2019 senesinde vizyona girmiş ve izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Son olarak Fox TV’den yapılan açıklamaya göre Sesinde Aşk Var filmi kanalda yayınlanacak.

Sesinde Aşk Var filmi TV’de ilk kez Cumartesi günü saat 20.00’da Fox TV ekranlarında izleyicilere sunulacak.

Gündemde neler olup bitiyor merak ediyorsan, şimdi sen de Haberport mobil uygulamasını indir, tüm gelişmeleri anında öğren! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

İş ilanları, kamu haberleri ve tüm ekonomik gelişmelerden hemen haberdar olmak istiyorsan Haberport’u Twitter’da Takip Et. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et


Son Güncelleme: 02.05.2020 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Aycan sevgilisi kim?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Survivor Nisa Bölükbaşı elendi mi, Survivor Nisa neden yok?
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
2020 3 Bin TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri ? 3 Bin TL için en uygun faiz oranı hangi bankada? Başvuru şartları ne?
TEB Ramazan Bayramı CEPTETEB mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası
Bim market kaçta açılıyor? BİM market yeni açılış ve kapanış saatleri
Koronavirüs 3 ay konut kredisi erteleme işlemleri nasıl yapılır?
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı ne zaman bitecek? Hastane sürekli hizmet verecek mi?
MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi
Nöbetçi noter listesi! 4 Mayıs 2020 Pazartesi açık noter 81 İl genelli nöbetçi noter sorgulama
Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Tüm bankaların taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi güncel faiz oranları Mayıs 2020
Ziraat Katılım Bankası 6 Ay Ödemesiz 10 Bin TL kredi kampanyası başvuru şartları ve adresi
Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.