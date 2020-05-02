Sesinde Aşk Var nerede çekildi? Sesinde Aşk Var filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı! Sesinde Aşk Var FOX Tv ile ekrana geliyor

Yapımcılığını Limon Film ile Content Turkey’in üstüne aldığı, yönetmenliğini deneyimli isim Osman Taşçı’nın gerçekleştirdiği ve senaryosu Tufan Bora tarafından yazılan Sesinde Aşk Var isimli film Fox TV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Oyuncularına bakıldığında karşımıza, Hayal Köseoğlu, Burak Tozkoparan, Cezmi Baskın, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Deniz Barut, Gizem Güneş ve Mert Denizmen gibi önemli isimlerin çıktığı Sesinde Aşk Var filmi 2019 senesinde vizyona girmiş ve izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Son olarak Fox TV’den yapılan açıklamaya göre Sesinde Aşk Var filmi kanalda yayınlanacak.

Sesinde Aşk Var filmi TV’de ilk kez Cumartesi günü saat 20.00’da Fox TV ekranlarında izleyicilere sunulacak.

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