Sevdim Seni Bir Kere Hediye neden yok, ne oldu? Didem Özkavukçu Aygün diziden neden ayrıldı?

Star TV’de hafta içi her gün yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere adlı diziden bir karakter ayrıldı. Günlük diziler arasında en sevilen yapımlardan olan Sevdim Seni Bir Kere’nin oyuncuları arasında Oğuzhan Kayra Koç, Berk Bakioğlu, Şifanur Gül ve Yağmur Çokgenç gibi oyuncular yer alıyor.

Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Hediye karakterini canlandıran Didem Özkavukçu Aygün, senaryo ve oyuncu kadrosunda değişiklik yapılacak olmasından dolayı diziden ayrıldı. Didem Özkavukçı Aygün diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.