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Sevdim Seni Bir Kere Hediye neden yok, ne oldu? Didem Özkavukçu Aygün diziden neden ayrıldı?

Günlük diziler arasındaki en sevilen yapımlardan Sevdim Seni Bir Kere’de, Hediye karakteri diziden ayrıldı. Sevdim Seni Bir Kere Hediye neden yok, ne oldu, Didem Özkavukçu Aygün diziden neden ayrıldı, Hediye karakterine hayat veren Didem Özkavukçu Aygün diziden ayrıldığını açıkladı.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:29
Sevdim Seni Bir Kere Hediye neden yok, ne oldu? Didem Özkavukçu Aygün diziden neden ayrıldı?

Star TV’de hafta içi her gün yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere adlı diziden bir karakter ayrıldı. Günlük diziler arasında en sevilen yapımlardan olan Sevdim Seni Bir Kere’nin oyuncuları arasında Oğuzhan Kayra Koç, Berk Bakioğlu, Şifanur Gül ve Yağmur Çokgenç gibi oyuncular yer alıyor.

Sevdim Seni Bir Kere dizisindeki Hediye karakterini canlandıran Didem Özkavukçu Aygün, senaryo ve oyuncu kadrosunda değişiklik yapılacak olmasından dolayı diziden ayrıldı. Didem Özkavukçı Aygün diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:29
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