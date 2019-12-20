Show TV Ana Haber Whatsapp ihbar hattı telefon numarası

Show Ana Haber, Türkiye’nin en çok seyredilen ana haber bültenlerinden bir tanesidir. Haber içeriklerinde whatsapptan gelen gönderilere itibar eden Show Ana Haber özellikle sunucu Ece Üner ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Show TV’ye iletmek istediğiniz her türlü öneri, soru, istek, şikayet, bilgi gibi husus için Show TV iletişim formunu doldurmanız veya ihbar hattından aramanız yeterlidir. Formlarda öncelikle iletişim amacını yazmalısınız. Tüm öneri, istek, şikayet ve sorular toplu biçimde incelenerek gerekli yerlere ulaştırılır.

Show TV İletişim Numarası

0212 313 60 00

Show TV Ana Haber İhbar Hattı

Whatsapp İhbar Hattı: 0536 266 90 00 – 0536 266 90 02