Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kendine İyi Bak programı bilgilendirici içerikteki bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Ebru Akel tarafından sunulan Kendine İyi Bak programı hafta içi her gün Show TV’de yayınlanıyor.
Kendine İyi Bak Program İçeriği
Show TV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Kendine İyi Bak programında sadece tek bir konuya değil birçok farklı konu üzerine konuşulmaktadır. Hayatın içinde yer alan ve etkisi olacak gelişmeler, düşünceler ve yöntemler üzerine konuşulan programda zayıflama yöntemleri, insan sağlığı, estetik yöntemleri ve rahatsızlıklar gibi pek çok farklı konu üzerine bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca programda yemek konusunda da pek çok önemli bilgi verilmektedir.
Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Kendine İyi Bak programına katılabilmek için intenette yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu form aşağıdaki kısıda yer almaktadır.
- Adınız:*
- Soyadınız:
- Cinsiyetiniz
- Doğum tarihi:*
- Yaşadığınız şehir
- Mesleğiniz:*
- Adres:*
- İletişim Numarası:*
- Daha önce televizyon programına katıldınız mı? :*
- Seyahat engeliniz var mı? :*
- Boyunuz ve kilonuz?:*
- Kendinizi birkaç kelimeyle anlatır mısınız?:*
- Programımıza başvurmanıza sebep olan en etkili olay nedir?
- Kimin için değişmek istiyorsunuz?*
- Değişim beklentiniz nedir?*
- Kendinizde neleri değiştirmek istiyorsunuz?*
- Kendinizde değiştirmeyi istemediğiniz bir şey var mı?*
- Daha önce ameliyat geçirdiniz mi?*
- Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?*
- Makyajsız Yakın Plan Yüz Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):*
- Makyajsız Prolden Yüz Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB) :*
- Dişlerinizin Net Göründüğü Ağız Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):*
- Boy Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):Yanında