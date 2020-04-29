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Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kendine İyi Bak programı izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Programa başvurmak isteyenler ise Show Tv Kendine İyi Bak programı başvuru formunu araştırıyorlar. İşte Ebru Akel’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kendine İyi Bak programı başvuru formu ve çok daha fazlası…

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:49
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kendine İyi Bak programı bilgilendirici içerikteki bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Ebru Akel tarafından sunulan Kendine İyi Bak programı hafta içi her gün Show TV’de yayınlanıyor.

Kendine İyi Bak Program İçeriği

Show TV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Kendine İyi Bak programında sadece tek bir konuya değil birçok farklı konu üzerine konuşulmaktadır. Hayatın içinde yer alan ve etkisi olacak gelişmeler, düşünceler ve yöntemler üzerine konuşulan programda zayıflama yöntemleri, insan sağlığı, estetik yöntemleri ve rahatsızlıklar gibi pek çok farklı konu üzerine bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca programda yemek konusunda da pek çok önemli bilgi verilmektedir.

Birbirinden farklı ve zengin içerikleri ile izleyicilerin en sevdiği sabah programlarından biri olan Kendine İyi Bak programı Ebru Akel’in sunumu ile her sabah 08.00’da yayılanıyor.

Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Kendine İyi Bak programına katılabilmek için intenette yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu form aşağıdaki kısıda yer almaktadır.

  • Adınız:*
  • Soyadınız:
  • Cinsiyetiniz
  • Doğum tarihi:*
  • Yaşadığınız şehir
  • Mesleğiniz:*
  • Adres:*
  • İletişim Numarası:*
  • Daha önce televizyon programına katıldınız mı? :*
  • Seyahat engeliniz var mı? :*
  • Boyunuz ve kilonuz?:*
  • Kendinizi birkaç kelimeyle anlatır mısınız?:*
  • Programımıza başvurmanıza sebep olan en etkili olay nedir?
  • Kimin için değişmek istiyorsunuz?*
  • Değişim beklentiniz nedir?*
  • Kendinizde neleri değiştirmek istiyorsunuz?*
  • Kendinizde değiştirmeyi istemediğiniz bir şey var mı?*
  • Daha önce ameliyat geçirdiniz mi?*
  • Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?*
  • Makyajsız Yakın Plan Yüz Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):*
  • Makyajsız Prolden Yüz Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB) :*
  • Dişlerinizin Net Göründüğü Ağız Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):*
  • Boy Fotoğrafınız ( En fazla 1 MB):Yanında
Son Güncelleme: 29.04.2020 16:24
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