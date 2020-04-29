Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kendine İyi Bak programı bilgilendirici içerikteki bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Ebru Akel tarafından sunulan Kendine İyi Bak programı hafta içi her gün Show TV’de yayınlanıyor.

Kendine İyi Bak Program İçeriği

Show TV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Kendine İyi Bak programında sadece tek bir konuya değil birçok farklı konu üzerine konuşulmaktadır. Hayatın içinde yer alan ve etkisi olacak gelişmeler, düşünceler ve yöntemler üzerine konuşulan programda zayıflama yöntemleri, insan sağlığı, estetik yöntemleri ve rahatsızlıklar gibi pek çok farklı konu üzerine bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca programda yemek konusunda da pek çok önemli bilgi verilmektedir.

Birbirinden farklı ve zengin içerikleri ile izleyicilerin en sevdiği sabah programlarından biri olan Kendine İyi Bak programı Ebru Akel’in sunumu ile her sabah 08.00’da yayılanıyor.

Kendine İyi Bak Başvuru Formu

Kendine İyi Bak programına katılabilmek için intenette yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu form aşağıdaki kısıda yer almaktadır.