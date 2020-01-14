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Show Tv Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta?

Show TV ekranlarında 15 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan Zemheri dizisi ile ilgili olarak izleyicilerin araştırmaları başladı. Peki Show Tv kanalında izlenecek olan Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta yayınlanacak? İşte Zemheri dizisi hakkındaki tüm detaylar…

14 Ocak 2020 Salı 00:11
Show Tv Zemheri dizisinin tekrar bölümleri hangi gün saat kaçta?

Show TV ekranlarında 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan Zemheri dizisi ile ilgili olarak dizi severlerin araştırmaları başladı bile. Dizinin yayın günleri ve tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı da şimdiden merak edilen konular olarak görülüyor.

Deneyimli oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplayan Zemheri dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu görülüyor. Ay Yapım tarafından ortaya konan Zemheri dizisinin oyuncularına bakıldığındaysa karşımıza Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Müfit Kayacan İlkin Tüfekçi Nihal Koldaş Şebnem dönmez ve Zerrin Tekindor gibi önemli isimler çıkıyor.

Zemheri Dizisi Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

15 Ocak 2020 tarihinde ilk bölümü yayınlanacak olan Zemheri dizisinin tekrar bölümleri dizinin yayınlanmasından hemen sonra devamlı olarak verilecek. Şimdilik belli yayın tarihleri aşağıdaki gibidir.

  • İlk yayın: 15 Ocak 2020 saat 20.00
  • İlk tekrar: 15 Ocak 2020 saat 22.30

Dizinin ilk bölümünün tekrarının Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinde de düzenli olarak verileceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinde iddialı bir yapımı bulunmayan Show TV’nin özellikle bu günlerde Zemheri dizisinin tekrarlarını art arda vermesi bekleniyor. Ancak şu an için belli olan yayın tarihleri yukarıdaki kısımda verilmiştir.

Son Güncelleme: 14.01.2020 00:11
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