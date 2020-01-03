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Sıfır Bir filmi fragmanı yayınlandı!

Merakla beklenen ve beyaz perdeye girmek için gün sayan Sıfır Bir filmi fragmanı yayınlandı. İşte Sıfır Bir filminin konusu ve merakla beklenen fragmanı.

03 Ocak 2020 Cuma 12:08
Sıfır Bir filmi fragmanı yayınlandı!

Sıfır Bir ekibi, başarılı dizi sezonlarını sinema filmiyle taçlandırmak istiyor. Kadri Beran Taşkın’ın yönetmenliğini üstlendiği Sıfır Bir filminin fragmanı yayınlandı. 10 Ocak günü CGV Mars Dağıtım imzasıyla vizyona girecek filmin başrolünü yine Savaş Satış ve Onur Akbay üstleniyor. Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas ve Hakan Aydın gibi dizideki isimlerin de rol alacağı Sıfır Bir filminin müziklerinde Esat Bargun ve Uğur Ateş’in imzası bulunuyor.

Beyaz perdeye girmek için gün sayan Sıfır Bir filmi bu kez hayranlarını fazla bekletmedi ve filmin fragmanı 01.01 günü yayınlanacak. Fragman, sosyal medya gündemine de ilk sıradan girmeyi başardı.

Sıfır Bir filminin konusu ne?

Savaş, Cihad ve Azad üçlüsü Adana’daki şiddet dolu yaşamını geri bırakıp İzmir’de oto yıkamacı açmaya karar verirler. Gayrimeşru hayata geri dönmemek ve ellerine silah almamak için kararlı bir yaşam süren üçlü istemeseler de kaderleri olan şiddetten kaçamaz ve girmek istemedikleri bir savaşın içerisine girerler. ‘’Herkes sussa biz susmak’’ diyerek dönüşü olmayan bir yola sürüklenirler.

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:08
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