Sıfır Bir filmi ne zaman vizyona girecek? Film fragmanı ve film afişi yayınlandı!

Düşük bütçe ve zor şartlara karşın ‘’Sıfır Bir: Bir Zamalar Adana’da’’ dizisini büyük bir başarıyla tamamlayan ve yurt genelinde büyük bir ilgiyle izlenmeyi başaran dizi şimdi film projesiyle hayata geçiriliyor. İzlenme rakamlarında televizyon dizilerine taş çıkaran Sıfır Bir dizisi ‘’Sıfır Bir Adana’’ filmiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Kadri Beran Taşkın’ın yönetmenliğini üstlendiği ve 10 Ocak’ta sinema salonlarını dolduracak filmin afişi yayınlandı. Söz konusu afiş sosyal medyada yapılan ankette 35 bin oy aldı.

Macera İzmir’de yaşanıyor

‘’Sıfır Bir Adana’’ filmi sanılanın aksine Adana’da değil, İzmir’de çekildi. Toplumdaki kanayan yaralara işaret eden ve çocukları merkezine alan Sıfır Bir’in çekimleri tamamlandı. Geçtiğimiz sezon dizisiyle final yaparak izleyicilere veda eden yapım şimdi yepyeni bir maceranın içerisine giriyor.

Sıfır Bir oyuncu kadrosu

Vizyona girmesine sayılı günler kalan Sıfır Bir Adana filminde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutak ve Burak Akyüz gibi isimler rol alıyor. Teknik ve prodüksiyon anlamında izleyicileri doyuracak yapıdaki Sıfır Bir Adana filmi ‘’Herkes sussa, biz susmak.’’ demeye hazırlanıyor.