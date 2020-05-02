Sihirbazlar Çetesi 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni gelen oyuncular ve konusu

İlk iki serisiyle izleyicilerden tam not alan Sihirbazlar Çetesi filminin üçüncüsü için hazırlıklar devam ediyor. Sinema severler serinin üçüncü filminin ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. Filmin senaryo çalışmalarının başladığını açıklandı.

Sihirbazlar Çetesi 3 çıkacak mı?

İlk olarak 2013 yılında vizyona giren film dünya çapında büyük sükse yaratmıştı. Yapımcılar bu başarının ardından ikinci filmi de yayınlamıştı. Filmin ikinci serisi de büyük beğeni toplamıştı. Filmin yapımcı şirketi Lionstage filmin üçüncü serisinin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Filmde Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi sevilen isimler yer alıyor. Film güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerken, 4 yıl aradan sonra filmin yeni serisi beyaz perdeye aktarılacak.

Film 2013 yılında vizyona girdi ve 350 milyon dolar gişe elde ederek büyük bir başarı kazanmıştı. İzleyiciler filmin yeni serisinin gelmesi için baskı yapıyordu ve nihayet film 4 yıl aranın ardından izleyiciyle buluşacak.

Sihirbazlar Çetesi’ne yeni isimler katılacak

Sihirbazlar Çetesi 3 filmi konusu

Film güçlü kadrosunu korumanın yanı sıra kadrosunu giderek güçlendirmeye çalışıyor. Serinin üçüncü filminde kadroda sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

Serinin üçüncü filminin senaryo çalışmalarının başladığı bildirilse de filmin konusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Filmin yönetmeni konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı ancak kısa süre için yönetmenin açıklanması bekleniyor.

Sihirbazlar Çetesi 3 ne zaman çıkacak?

Filmin senaryo çalışmaları henüz bitmedi. Senaryo çalışmasının tamamlanmasının ardından vizyon tarihi hakkında açıklama yapılabilir. Henüz net bir vizyon tarihi söylemek mümkün değil.

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