İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.413
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5780
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!

Yıllar sonra tekrar ekranlara gelecek olan Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncu kadrosu olarak merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Sivri Akıllar filmi ne zaman çekildi? Sivri Akıllar filmi konusu nedir? Sivri Akıllar oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

23 Haziran 2020 Salı 23:18
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Takip Et:

Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın olduğu Sivri Akıllar filmi tekrar ekranlara geliyor. IMDB’de 6.5 alan film pek çok kişi tarafından sevilirken aynı zamanda konusu, çekildiği yılı ve oyuncu kadrosu olarak da merak ediliyor. Arkadaşlarına atılan iftirayı temizlemek için türlü zorluklar çeken Zeki ve Metin sonunda durumu düzeltebildikleri için mutludurlar.

Sivri Akıllar filmi nerede çekildi?

1977 yılında İzmir’in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı bölgesinde çekilen Sivri Akıllar filmi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile dönemin sevilen filmlerinden bir tanesi olmuştur.

Sivri Akıllar filmi konusu nedir?


Bir gazete çekilişinden tatil kazanan Recep ve Karısı Perihan tatil için gittikleri otelde Zeki ve Metin’i görürler. Uzun zamandır arkadaş olan Recep, Zeki ve Metin eğlenceli vakit geçirmek isterler. Aynı zamanda otelde buluna milyarder Cemil bey ve ailesi sonrasında otel müdürü fırsatı kaçırmak istemez. Otel müdürü Cemil Bey’in karısının mücevherlerini çalmak için plan yaparlar. Arkadaşı Sezai otel müdürüne yardım edecektir. Sezai, Cemil Bey’in kızının doğum gününde odaya girerek tüm mücevherleri çalar. Mücevher kutularını ise gazeteden tatil kazanan Recep ve Perihan’ın odalarına bırakır. Olaya polis karıştıktan sonra tüm otel aranır ve mücevher kutusu bulunur. Bunun üzerine polis Recep ve Perihan’ı tutuklar. Zeki ve Metin ise arkadaşlarını kurtarmak için detektif gibi gerçek hırsızı ararlar.

Sivri Akıllar filmi oyuncuları kimlerdir?

Filmin oyuncuları arasında başroller Zeki Alasya, Metin Akpınar’dan sonra Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı, Gülümser Gülhan, Hüseyin Kutman isimleri yer almaktadır.

 


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!
Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!
ABD'li rapçi Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl paylaşımı
ABD'li rapçi Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl paylaşımı
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Dr.Serdar Savaş: '600 çocuk ölecek'
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Dr.Serdar Savaş: '600 çocuk ölecek'
Yeşilçam hayranlarına müjde:Öyle Olsun filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Yeşilçam hayranlarına müjde:Öyle Olsun filmi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Osmanlı Devleti'nde
Osmanlı Devleti'nde "Memleketeyn" olarak adlandırılan bölgeler…
Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı!
Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı!

Popüler Haberler

Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
2020 yılı PMYO Polis Meslek Yüksek okulları taban giriş başvuru puanı
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.