Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!

Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya’nın olduğu Sivri Akıllar filmi tekrar ekranlara geliyor. IMDB’de 6.5 alan film pek çok kişi tarafından sevilirken aynı zamanda konusu, çekildiği yılı ve oyuncu kadrosu olarak da merak ediliyor. Arkadaşlarına atılan iftirayı temizlemek için türlü zorluklar çeken Zeki ve Metin sonunda durumu düzeltebildikleri için mutludurlar.

Sivri Akıllar filmi nerede çekildi?

1977 yılında İzmir’in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı bölgesinde çekilen Sivri Akıllar filmi gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile dönemin sevilen filmlerinden bir tanesi olmuştur.

Sivri Akıllar filmi konusu nedir?

Bir gazete çekilişinden tatil kazanan Recep ve Karısı Perihan tatil için gittikleri otelde Zeki ve Metin’i görürler. Uzun zamandır arkadaş olan Recep, Zeki ve Metin eğlenceli vakit geçirmek isterler. Aynı zamanda otelde buluna milyarder Cemil bey ve ailesi sonrasında otel müdürü fırsatı kaçırmak istemez. Otel müdürü Cemil Bey’in karısının mücevherlerini çalmak için plan yaparlar. Arkadaşı Sezai otel müdürüne yardım edecektir. Sezai, Cemil Bey’in kızının doğum gününde odaya girerek tüm mücevherleri çalar. Mücevher kutularını ise gazeteden tatil kazanan Recep ve Perihan’ın odalarına bırakır. Olaya polis karıştıktan sonra tüm otel aranır ve mücevher kutusu bulunur. Bunun üzerine polis Recep ve Perihan’ı tutuklar. Zeki ve Metin ise arkadaşlarını kurtarmak için detektif gibi gerçek hırsızı ararlar.

Sivri Akıllar filmi oyuncuları kimlerdir?

Filmin oyuncuları arasında başroller Zeki Alasya, Metin Akpınar’dan sonra Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı, Gülümser Gülhan, Hüseyin Kutman isimleri yer almaktadır.