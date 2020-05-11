Sosyetik Gelin filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Sosyetik Gelin filmi televizyon ekranlarında yayınlandı. 11 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan film izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Barış Mert Yağcı ve Gizem Karaca’nın yer aldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Filmi başarılı yönetmenler Ayhan Özdemir ve Zeynep Korkmaz hayata geçirdi.

Sosyetik Gelin filmi konusu

Filmde zengin bir ailenin tek kız çocuğu olan Selin şımarık ve bunu havada biridir. Ancak Selin istemediği biri ile evlenir ve hayatı baştan aşağı değişir. Selin’in babası çocukluk arkadaşı Kadir tarafından dolandırılır. Kadir Zeki’nin şirketini almanın yanı sıra kızı Selin’i de kendi oğluyla evlendirmeye çalışır. Ancak Selin bu evlilikten kaçmanın yolunu bulmaya çalışacaktır.

Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi?

Selin düğün günü bir şekilde kaçmayı başarır ve kaçmak için otobüs terminaline gider. Yolda yan yana oturdukları kişi Asiye ile konuşur ve derdini ona anlatır. Asiye’de akrabalarının yanına zorla gönderildiğini ve kendi yerine geçebileceği söyler. Selin’in yeni macerası bu şekilde başlar.

Gizem Karaca ve Barış Mert Yağcı’nın başrollerini paylaştığı filmin sahneleri Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Sosyetik Gelin oyuncuları

Filmde Barış Mert Yağcı ve Gizem Karaca ikilisine şu isimler eşlik ediyor:

Yavuz Topoyan,

Barış Kıralioğlu,

Sultan Köroğlu Kılıç,

Ayşen Sezerel

Levent Çimen

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 22:45