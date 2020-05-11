Sosyetik Gelin filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Sosyetik Gelin filmi televizyon ekranlarında yayınlandı. 11 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan film izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Barış Mert Yağcı ve Gizem Karaca’nın yer aldığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Filmi başarılı yönetmenler Ayhan Özdemir ve Zeynep Korkmaz hayata geçirdi.
Sosyetik Gelin filmi konusu
Filmde zengin bir ailenin tek kız çocuğu olan Selin şımarık ve bunu havada biridir. Ancak Selin istemediği biri ile evlenir ve hayatı baştan aşağı değişir. Selin’in babası çocukluk arkadaşı Kadir tarafından dolandırılır. Kadir Zeki’nin şirketini almanın yanı sıra kızı Selin’i de kendi oğluyla evlendirmeye çalışır. Ancak Selin bu evlilikten kaçmanın yolunu bulmaya çalışacaktır.
Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi?
Gizem Karaca ve Barış Mert Yağcı’nın başrollerini paylaştığı filmin sahneleri Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
Sosyetik Gelin oyuncuları
Filmde Barış Mert Yağcı ve Gizem Karaca ikilisine şu isimler eşlik ediyor:
- Yavuz Topoyan,
- Barış Kıralioğlu,
- Sultan Köroğlu Kılıç,
- Ayşen Sezerel
- Levent Çimen