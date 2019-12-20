Star tv Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizi konusu

Yakın zamanda yayınlanacak olan Babil dizisi için nefesler tutuldu. Yetenekli oyuncuları kadrosunda bulunduran Babil dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı. Merakla beklenen Babil dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı hakkındaki bilgiler haberimizin içeriğinde.

BABİL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? BABİL DİZİ KONUSU

BABİL DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yakın zamanda başlayacak olan Babil dizisinin ilk fragmanı paylaşılmasıyla birlikte, dizinin hangi kanalda yer alacağı da açıklandı. Babil dizisinin yayınlanacağı kanal ve kadrosunda hangi oyuncuların olduğunun detayları.

Son dönemin en dikkat çeken dizisinin başlama tarihinin yaklaştığı sırada ilk fragmanı yayınlanan dizinin STAR TV ekranlarında seyircileriyle buluşacağı da belli oldu.

BABİL OYUNCULARI

Merak edilen Babil dizisinde Aslı Enver, Halit Ergenç, Ozan Güven, Mesut Akusta, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Beren Kasımoğulları gibi yetenekli ve güçlü oyuncular bulunuyor. Dizi hakkındaki diğer detaylar yakın zamanda belli olacak.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Büyük bir üniversitede idealist bir profesör olarak çalışan İrfan’ın(Halit Ergenç) hayatı, yok yere işinden atılmasıyla birlikte 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalığa yakalanması ve hastaneye düşmesiyle darmadağın olur. Karşılaştığı talihsiz durumlardan sonra çaresiz bir durumda kalan İrfan, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşı olan Egemen’den (Ozan Güven) yardım talep etmesiyle birlikte İrfan tehlikeli işlere giriş yapar. Evlilik arifesindeyken sevdiğiyle ile ayrılma kararı alan İlay’ın (Birce Akalay) oldukça tehlikeli olan iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) aşkı olarak ortaya çıkar. İrfan’ın şimdi de hayatında geçmesi gereken önemli sınavlar olacaktır. Yaşanan bu olaylar ile karşısına çıkan genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?