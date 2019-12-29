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Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi final yaparak ekranlara veda ediyor!

Dizi sektöründe bir ayrılık daha yaşanıyor. Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi final yaparak ekranlara veda ediyor. Dizinin sevenlerine üzücü haber geldi. Dizinin son bölüm fragmanı ve detayları haberimizde.

29 Aralık 2019 Pazar 14:57
Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi final yaparak ekranlara veda ediyor!

Bir dizi daha ekranlara veda ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi 28 Aralık Cuma günü son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide başrol koltuğunda oturan Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer yer alıyordu. Yaz döneminde yayınlanmaya başlayan dizi kış döneminde ekranlarda olmayacak.

Dizi yayınlanan fragmanı ile seyirciye mutlu son olacağını göstermişti. Bununla birlikte dizinin son bölümü ve set fotoğrafları da paylaşıldı. Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dizinin son bölümünde Suna ve Nejat’ın mutlu haberi veriliyor. İkilinin bebekleri olacak. Yeni yıl heyecanına birde bebek müjdesi alacak olan Suna ve Nejat bebek müjdesini ailesiyle paylaşmak için gün sayıyor.

Suna, ilk olarak Kayra’ya kardeşi olacağını nasıl söyleyeceğini düşünüyor. Suna bu durumu söylemek için aceleci davranmayacak. Suna hamile olduğunu bir süre kimseyle paylaşmak istemiyor.

Ayrıca Suna aile olarak kutlayacakları ilk yeni yıl gecesinde her şeyin güzel olmasını istiyor. Suna bu olayların eşiğindeyken birde hamileliğin getirdiği hormonlarla baş etmeye çalışacaktır.

Dizi 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de sevenleri karşısına son kez çıkacak.

Son Güncelleme: 29.12.2019 15:08
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