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Star Tv Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evinde kaldığı bu günlerde Ebru Karaduman Star TV’de yeni bir program yapmaya başladı. Peki Star Tv Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir? İşte Ebru Karaduman ile ilgili merak edilen her şey…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:01
Star Tv Evde Hareket Zamanı sunucusu Ebru Karaduman kimdir?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının düzenli olarak uygulandığı bu dönem içinde evde kalan herkes için egzersiz ve antrenman programları yapılmaya başlandı. Gündüz kuşağı içinde birkaç farklı program denemesi yapan Star TV bu programlardan istediği verimi alamadı ve egzersiz programına yöneldi. Ebru Karaduman tarafından yapılan Evde Hareket Zamanı isimli programda, izleyicilerin evde hareketsiz kaldığı bu zamanlarda bir profesyonel rehberliğinde egzersiz yapmaları hedeflendi.

Antrenör ve egzersiz eğitmeni Ebru Karaduman, Evde Hareket Programı’nda izleyicilere rehberlik yapıyor. Evde kalan vatandaşlara spor olanağı sunan Ebru Karaduman kilo vermek isteyenler için de kaçırılmayacak bir fırsat.

Ebru Karaduman Kimdir?

Kendi ismiyle bir intenet adresi bulunan Ebru Karaduman 1986 senesinde doğmuştur. 3 yaşından beri jimnastik yapan başarılı sporcu 17 sene boyunca profesyonel olarak Artistik Jimnastik yapmıştır. Uluslararası tunuvalarda yarışan Karaduman Marmara Üniversitesi BESYO Jimnastik Antrenörlüğü bölümünden mezun olmuştur. Alanında çalışan Karaduman 2009 senesinde Beden Atölyesini kurmuştur.

Halen artistik jimnastik milli hakemlik görevini devam ettiren Karaduman TRT 3 Spor, Bloomberg HT , Sports Tv ekranlarında yayınlanan programlarında egzersiz uzmanı ve sunucu olarak bulunmuştur. Aşağıdaki kısımda Ebru Karaduman’ın kendi instagram adresi yer almaktadır.

https://www.instagram.com/ebrukaradumanofficial/

Ebru Karaduman son olarak Star TV ekranlarında 27 Nisan tarihinden itibaren Evde Hareket Zamanı isimli programı sunmaya başlamıştır. Ev içinde yapılabilecek egzersizler ile vatandaşların hareket etmesini sağlamaktadır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:01
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