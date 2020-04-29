Star TV Geleceğin Peşinde Başvuru ve iletişim

Star TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Geleceğin Peşinde programı ile kayıplar bulunuyor ve birçok faili meçhul olay aydınlatılıyor. Bloom Medya’nın yapımcılığını üstlendiği programın sunuculuğunu ise İnci Ertuğrul yapıyor.

Geleceğin Peşinde programı ile kayıpların bulunması için olaylar tek tek ele alınıyor ve ayrı kalanlar kavuşuyor.

Geleceğin Peşinde programı başvuru

Star Tv’nin ilgiyle takip edilen Geleceğin Peşinde programına katılmak isteyen kişiler için birçok başvuru kanalı bulunmaktadır. Programın irtibat numarası ile canlı yayın saatlerinde yetkililerle bağlantı kurulabilir ve başvuru yapılabilir.

Programa katılmak ve sorunlarınızı danışmak için başvuru formu doldurabilirsiniz. İzleyici temsilciği tarafından hazırlanan başvuru formunda talep edilen bilgiler şu şekilde:

Adınız-Soyadınız (zorunlu)

E-posta adresiniz (zorunlu)

Yaşınız

Cinsiyetiniz

Mesleğiniz

Ülke

İl/ilçe

Yazma nedeniniz/ program adı

Yayın tarihi/yayın saati

Mesaj (zorunlu)

Bunun yanı sıra WhatsApp ile irtibat kurabilirsiniz. Geleceğin Peşinde başvuru ve iletişim numaraları ise şöyle;

İzleyici Temsilcisi Burcu Dağgez

E-posta adresi: izleyicitemsilcisi@startv.com.tr

Telefon: 0 (212) 335 00 00

Telefon ihbar hattı: 0 (212) 304 01 01

WhatsApp ihbar hattı: 0 (542) 332 22 22