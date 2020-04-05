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Star TV Gerçeğin Peşinde programı ekrana dönüyor

Çok sevilen ve izlenme rekorları kıran Gerçeğin Peşinde adlı program, beklenmedik bir şekilde yayınlarını durdurarak izleyicilerini şaşkınlığa uğrattı. Programın her bölümünü izleyen ve yakından takip eden birçok vatandaş, programın neden durdurulduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Program hakkında son gelen açıklamaya göre Star TV Gerçeğin Peşinde programı ekrana dönüyor. İşte konunun ayrıntıları.

05 Nisan 2020 Pazar 11:53
Star TV Gerçeğin Peşinde programı ekrana dönüyor

Star TV tarafından hafta içi her gün yayınlanan program, verdiği bir süre aranın ardından, bütün dünyanın ve ülkemizin mücadele etmiş olduğu coronavirüs salgını sebebiyle tekrardan yayın hayatına başlıyor.

Coronavirüs arası vermişti! Star’ın hangi programı ekrana dönüyor?

Yapımcısının Bloom Medya olduğu, Gerçeğin peşinde adlı program İnci Ertuğrul ile tekrardan sevenleriyle tekrar Star TV’de buluşmaya hazırlanıyor.

Gerçek hikayeleri konu edinen program, bilinmeyen ve sonucuna gidilemeyen dosyaları çözüme kavuşturacak. Kayıp kişileri bulacak, birbirini göremeyen kişileri kavuşturacak ve cinayetlerin gizemini çözecek program yeniden sevenlerini ekranlara kitleyecek.

Hafta içi her gün saat 13.30’da İnci Ertuğrul tarafından sunulan Gerçeğin Peşinde programına Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ve Avukat Hasan Kocabey de uzman görüşleriyle katılacak.

‘Gerçeğin Peşinde’, hafta içi günlerinde saat 13.30’da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

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Son Güncelleme: 05.04.2020 11:53
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