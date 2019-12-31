Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler

Emir Tavukçuoğlu ile Nisan ayında evlenen Simge Fıstıkoğlu’nun anne olması gündeme gelmişti. Evliliğinden sonra anneliği ile gündeme gelen NTV spikeri, Star TV de yılbaşı programını sunacak. Simge Fıstıkoğlu’nun hayatı merak konusu oldu.

SİMGE FISTIKOĞLU KİMDİR?

12 Aralık 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Spikerliğe 2006 yılında Habertürk’te spor spikeri olarak başlayan Simge, 2009 yılında spor müdürü olmayı başarmıştır. 2011 yılında A habere geçip daha sonra 2012 yılında tekrar Habertürk’e geçmiştir. Habertürk’te 1 Gün ve Gün Başlıyor programlarını hem hazırlamış hem de sunmuştur.

Daha sonra Burası Hafta Sonu adlı programı sunan Simge Fıstıkoğlu, Show Tv kanalı ile anlaşmış ve Yeni 1 Gün isimli haber programı sunucusu olmuştur. 2014 yılında programa son vermiş ve farklı kurumlarda spikerlik yapmaya başlamıştır. 2015 yılında Trt Spor kanalında Topuklu Krampon isimli futbol sohbet programını Nazenin Tokuşoğlu ile birlikte sunmuştur.

2018 yılında 2 yıldır birlikte olduğu Emre Tavukçuoğlu ile evlenmiştir. Günümüzde de spikerliğe devam eden Simge Fıstıkoğlu, NTV ekranlarında hafta içi her gün Simge Fıstıkoğlu’yla Spor Akşamı ve Günün İçinden haber programlarında sunuculuk yapmaktadır. Ablasının ısrarı ile yaptığı spikerlik mesleğini çok sevmektedir.