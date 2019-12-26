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Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?

2019 yılının gişe rekorlarını alt üst etmesi beklenen Star Wars: Skywalker'ın yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi tartışmaları nihayet son buldu. Serinin son filmi olan The Rise of Skywalker gişelerde hüsrana uğradı.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:43
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?

Star Wars serisinin son filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’nin hasılatı ortaya çıktı. Yılın en fazla merak edilen yapımları arasında yer alan ve gişe rakamlarını alt üst etmesi beklenen The Rise of Skywalker filmi ilk üç günde 165.100 kişi tarafından izlendi.

177.4 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başaran film Türkiye’de ise 4.1 milyon TL’lik hasılata imza attı.

Beklentileri karşılamadı

Prömiyer öncesinde olumsuz yorumlarla gündeme gelen Skywalker’ın Yükselişi filmi, Türkiye gişelerinde yine J.J. Abrams’ın yönetmenliğini üstlendiği The Force Awakens’ın açılış performansının yarısı kadar bile etki yaratamadı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:43
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