Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?

Star Wars serisinin son filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi’nin hasılatı ortaya çıktı. Yılın en fazla merak edilen yapımları arasında yer alan ve gişe rakamlarını alt üst etmesi beklenen The Rise of Skywalker filmi ilk üç günde 165.100 kişi tarafından izlendi.

Beklentileri karşılamadı

177.4 milyon dolarlık hasılat elde etmeyi başaran film Türkiye’de ise 4.1 milyon TL’lik hasılata imza attı.

Prömiyer öncesinde olumsuz yorumlarla gündeme gelen Skywalker’ın Yükselişi filmi, Türkiye gişelerinde yine J.J. Abrams’ın yönetmenliğini üstlendiği The Force Awakens’ın açılış performansının yarısı kadar bile etki yaratamadı.