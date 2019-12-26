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Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix'te yayınlanacak mı?

Disney’in yeni filmi Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi şimdiden merakla bekleniyor. Serinin bundan önceki bölümleri Netflix’te yer alıyordu. Peki serinin son filmi olan Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix’te yayınlanacak mı? İşte detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:19
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filmi Netflix'te yayınlanacak mı?

Yeni yılın en merak edilen sinema filmleri arasında olan Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi Netflix’te yayınlanacak mı?. İzleyiciler filmi izlemek için sabırsızlanırken bir yandan da filmin sinema dışında intenet platformlarında yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Star Wars

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, Star Wars serisinin üçüncü ve son bölümüdür. Serinin üçüncü filmi sinemalarda ve Netflix’te ne zaman yayınlanacak şimdiden merak konusu oldu.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi Netflix’te olacak mı?

Merakla beklenen filmin Netflix’te yayınlanmayacağı söyleniyor. Film Disney’in Yıldız Savaşları evrenindeki ilk üç filmin sonuncusudur. Filmin önceki serileri Netflix’te yer alıyordu bu nedenle serinin son filminin de Netflix’te olması bekleniyordu.

Skywalker’ın Yükselişi ABD’de veya Kanada’da Netflix’te olacak mı?

Skywalker’ın Yükselişi, Rogue One’dan bu yana Netflix’te yayınlanmayacak ilk Star Wars filmi olacak. Netflix Disney ile yaptığı anlaşmayla 2016 ve 2019 yıllarında yapılan tüm Star Wars filmlerini bünyesine katmıştı. Yeni yılla birlikte sona eren anlaşmayı Disney’in yenilememe kararı aldığı açıklandı. Bu nedenle serinin son filmi Netflix’te yer almayacak.

Ancak Netflix’te şuanda yer alan Star Wars projeleri Aralık ayının sonuna kadar izlenebilirken, yeni yılla birlikte siteden kaldırılacak.

Yıldız Savaşları bölüm 9 diğer bölgelerde Netflix’te olacak mı?

Disney dünyanın genelinde Netflix ile olan sözleşmeyi yenilemedi ve projeleri 2020 yılı itibariyle Netflix’ten kalkacak.

The Rise of Skywalker ne zama Disney +’da olacak?

Merakla beklenen Yıldız Savaşları 9. bölüm yayınlandığı gün Disney+ ekranlarında olacak. Ancak projenin bitmesine yaklaşık 9 ay var. Bununla birlikte Disney bazen şaşırtmacalar da yapabiliyor. Avengers: Endgame ve Aslan Kral’da olduğu gibi bazı değişikliklerde olabilir.

Yine şuanda projenin 2020 yılının Haziran ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:19
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