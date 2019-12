J.J. Abrams’ın yönetmenliğini üstlendiği Star Wars: The Rise of Skywalker filmi Skywalker’in finali olarak beyaz perdeye taşınacak. Filmde The Resistance’ın özgürlüğü için verdiği son büyük savaş ve Star Wars evrenindeki sevilen karakterlerin yeniden bir araya gelmeleri anlatılacak.

Skywalker’ın Yükselişi filmi yaş sınırı

Bilim-Kurgu, fantastik, aksiyon türündeki film 155 dakika uzunluğunda olacak. Oyuncu kadrosunda; Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac ve John Boyega gibi isimlerin yer aldığı The Rise of Skywalker 20 Aralık 2019 günü vizyona giriyor.

Skywalker’ın yükselişi filmi şiddet unsurları içerdiğinden 10 yaş ve üzeri kişiler tarafından izlenebilecek.