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Stranger Things 4. sezon tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things hayranları, 3.sezonu bitirdikten sonra Stranger Things 4.sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman yayınlanacak merak etmeye başladı. İşte diziye dair tüm ayrıntılar.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:23
Stranger Things 4. sezon tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak?

Herkesin severek izlediği dizi Stranger Things’in 3.sezonu bitti. Ancak dizinin sezon finali izleyenlerin kafasında birçok soru işareti bıraktı.

Stranger Things Hopper öldü mü?

Dizinin sezon finali ardından herkes Hopper’in öldüğünü düşündü. Entertaintment Tonight’ta David Harbour’a bu bu soru yönetildi ve ‘’bilmiyorum, gerçekten bir fikrim yok. Bende durumun bu şekilde olmadığını umut etmek istiyorum’’ şeklinde yanıtladı.

Stranger Things’in 3. sezonu yayınlanırken, David Harbour’un Instagram profil resminde 6 rakamının kullanıldığı görülüyor. Sonraki gün ise bu resmi ‘’1’’ olarak değiştirdi. Sonra 8 ve şimdi tekrar 6 rakamına geri döndü.

Bu rakamların ne anlama geldiğini öğrenmek için dizinin 3.sezon 6.bölümüne gitmek gerekiyor. Bu bölümde Murray Bauman karakterinin telefon numarasını görüyorduk. (618)-625-8313

Olayın ilginç tarafı ise David Harbour’un kullandığı bu rakamların telefon numarasının ilk 4 hanesi olması. Çünkü Murray’ın telefon numarası koordinata çevrildiğinde ortaya Rusya lokasyonu çıkıyor.

Stranger Things 4.sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things’in ne zaman başlayacağı ile ilgili yapımcılardan henüz net bir bilgi gelmedi. Ancak dizinin çekimleri başlamış ve çekimlerin birkaç ay sürdüğü, görsel efektlerinde hazırlanması göz önüne alındığında dizinin yayınlanması 1 yılı bulabiliyor. Bu nedenler Stranger Things’in bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Stranger Things 4.sezon fragmanı:

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:23
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