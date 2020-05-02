Supernatural 14. sezon ne zaman başlayacak? Supernatural yeni sezon tarihi belli oldu!

Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan ve 13 sezondur devam eden Supenatural’dan 14. Sezon ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. FX ekranlarında kaldığı yerden devam edeceği açıklanan Supenatural dizisi sonrasında hayranlar ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Annelerinin insan üstü güçleri olan bir varlık tarafından öldürülmesi sonrasında babalarının izinden giden iki erkek kardeşin dram ve doğa üstü güçleri olan varlıklarla olan olaylarının anlatıldığı Supenatıral dizisinde Dan ve Sam insanları korumak için canavarlar ve hayaletler ile savaşmaktadırlar. Zamanla kendi güçlerini de bulan iki kardeş eski teknik ve yöntemlerin artık işe yaramadığını öğrendikten sonra dostlarına da güvenemeyeceklerini anlarlar.

FX kanalında Türkçe dublajlı veya altyazılı olarak 5 Mayıs itibari ile yayınlanmaya başlayacak olan Supenatural dizisi 14. Sezonu ile her Salı saat 21.30’da FX kanalında yayınlanacak.

FX kanalı ülkemizde ise D-Smart, Tivibu, Kablo TV+, Blu TV ve Vodafone TV’de izlenebilmektedir.

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