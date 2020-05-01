Survivor 1 Mayıs Nisa sakatlandı mı? Nisa'ya ne oldu parmakları mı kırıldı?

Survivor 2020’nin yeni bölümü bu akşam 63. bölümüyle ekranlara gelecek. Erzak oyununu yapılacağı bu bölümde yarışmacılar oyunu kazanmak için büyük mücadele gösterecek. Yeni bölümün tanıtım fragmanında Nisa’nın sakatlık anlarının gösterilmesi izleyicileri meraklandırdı.

Nisa Sakatlandı Mı?

Survivior 2020’nin 63. Bölümünde erzak oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında büyük mücadeleye sahne olacak bu oyunun tanıtım fragmanında Nisa sinirlenip küpe vuruyor. Daha sonra canı acıyan Nisa doktorun kontrol etmesini istiyor.

Yeni bölüm fragmanına göre Nisa’nın ayak parmaklarını zedelediği düşünülüyor. Ancak Nisa ayak parmaklarını da kırmış olabilir. Nisa’nın ayağına ne olduğu yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

Nisa geçtiğimiz günlerde oynanan bir oyunda ağlamıştı ve yarışmak istemediğiniz söylemişti. Bunun üzerine Acun Ilıcalı da isteyen kişinin yarışmadan çekilebileceğini belirtmişti.

Ancak daha sonra ödül oyununun kazanılmasıyla motivasyonunu arttıran Nisa, 1 Mayıs günü yayınlanan fragman bölümünde erzak oyununa yenik düştü. Bir oyunu kaybetmesinin ardından küpe tekme atan Nisa’nın ayağı zarar gördü.

Nisa’nın Ayak Parmakları Mı Kırıldı?

1 Mayıs Survivor Erzak Oyununu Kim Kazandı?

Nisa’nın ayağına ne olduğu henüz belli olmadı. Ancak küplere sert bir şekilde vurması ayak parmaklarının kırılabileceğini gündeme getirdi.

Survivor’un yeni bölümünde oynanacak olan erzak oyunu iki takım için de büyük önem arz ediyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte erzak oyununu kimin kazandığı belli olacak.

Survivor Nisa Kimdir?

Survivor’un en dikkat çeken isimlerinde Nisa Bölükbaşı, 1998 yılında Çekya’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda profesyonel olarak tenis yapan Nisa, 15 yaşında da yüzmeye başladı. Daha sonra ise profesyonel olarak voleybola başlayan Nisa, 2018 yılın Çekya U20 kategorisinde ikincilik kazandı.

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