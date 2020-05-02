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Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen programı Survivor 2020 ödül oyunlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam yani 1 Mayıs Cuma günü gerçekleşen erzak ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:03
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor 2020’de 1 Mayıs yani bu akşam yine seyircileri ekranlara kitleyecek bir yarışma yapıldı. Yarışmayı kazanan takıma verilecek ödül ise yarışmacılar için büyük önem taşıyan erzak ödülü oldu.

Geçen hafta ödülü kazanan Ünlülerin karşısında Gönüllüler takımının bu haftaki performansı ise merak ediliyordu. Gönüllüler takımından Nisa’nın dün ki maçta ayağını sakatlaması yarışmanın Nisa olmadan yapılması ihtimalini güçlendirmişti. Ancak Nisa sakatlığına rağmen yarışmada yarışabildi.

Nisa’nın sakatlandığı yarışma aşağıda yer alıyor:

VİDEO

Bu akşam yapılan erzak ödül oyununun kazananı belli oldu. Elif, Aycan, Ersin, Yunus Emre ile Evrim, Nisa, Ardahan, Barış'ın yarıştığı mücadelede Ünlüler takımı mücadeleyi kazanarak domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak gibi meyve-sebzelerden oluşan erzak kutusunu almaya hak kazandılar.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 00:03
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