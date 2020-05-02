Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor 2020’de 1 Mayıs yani bu akşam yine seyircileri ekranlara kitleyecek bir yarışma yapıldı. Yarışmayı kazanan takıma verilecek ödül ise yarışmacılar için büyük önem taşıyan erzak ödülü oldu.

Geçen hafta ödülü kazanan Ünlülerin karşısında Gönüllüler takımının bu haftaki performansı ise merak ediliyordu. Gönüllüler takımından Nisa’nın dün ki maçta ayağını sakatlaması yarışmanın Nisa olmadan yapılması ihtimalini güçlendirmişti. Ancak Nisa sakatlığına rağmen yarışmada yarışabildi.

Nisa’nın sakatlandığı yarışma aşağıda yer alıyor:

VİDEO

Bu akşam yapılan erzak ödül oyununun kazananı belli oldu. Elif, Aycan, Ersin, Yunus Emre ile Evrim, Nisa, Ardahan, Barış'ın yarıştığı mücadelede Ünlüler takımı mücadeleyi kazanarak domates, salatalık, karpuz, elma, kivi, soğan, kabak gibi meyve-sebzelerden oluşan erzak kutusunu almaya hak kazandılar.

Günün tüm önemli gelişmelerinden anında haberdar olmak için mobil uygulamamızı hemen telefonunda indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sosyal medya hesabın artık haber kaynağın! Haberport’u Instagram’da takip et, hiçbir gelişmeden geri kalma. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et